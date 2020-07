La classifica Spotify di questa settimana premia ancora una volta Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso nella Top 20 e il producer sudafricano Master KG nella Viral.

Per la seconda settimana consecutiva Karaoke fa triplete, avendo conquistato anche la classifica radio Earone e la chart dei singoli FIMI (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

La musica italiana conquista la Top 20 con 6 brani nei primi 6 posti.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Fa il suo esordio in classifica alla #20 Dorado, il nuovo singolo di Mahmood feat. Sfera Ebbasta & Feid, con 1.483.275 stream. Del brano, prodotto da DRD, è appena uscito il videoclip girato anche al Museo Egizio di Torino (ne abbiamo parlato Qui).

Stabile alla #19 TesTa TrA Le NuVoLE. pT. 2 di Alfa (1.533.742), mentre alla #18 scende Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia (1.555.546). Qualche passo avanti per Autostop di Shade oggi alla #17 con 1.688.610 ascolti.

Scendono alla #16 Guaranà di Elodie (1.749.488) e alla #15 Rockstar di DaBaby feat. Roddy Ricch (1.776.981). Salgono alla #14 Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (1.801.199) e alla #13 Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme (1.860.103).

Giù alla #12 Superclassico di Ernia (2.005.675), mentre alla #11 sale Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 con 2.019.311 ascolti. Scende alla #10 uno dei pezzi più forti della prima parte dell’anno ovvero Good Times di Ghali (2.032.361).

Salgono alla #9 e alla #8 Bimbi Per Strada (Children) di Fedez (2.079.637) e Breaking Me di Topic (2.098.480). In salita alla #7, #6 e #5 Mamacita dei Black Eyed Peas (2.107.041), Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random (2.339.224) e Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni (2.684.248).

Sale alla #4 A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena con 2.771.637 ascolti.

Sul podio tutto come 7 giorni fa. Alla #3 M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (3.258.356), alla #2 Mediterranea di Irama (3.475.459) e in vetta Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso con 3.632.145 ascolti.

