La classifica Spotify di questa settimana premia M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta nella Top 20, mentre nella Viral primo il Dj sudafricano Master KG.

Ernia, primo nella classifica Fimi di album e vinili (ne abbiamo parlato Qui), piazza diversi singoli nella Top 20.

Scopriamo nel dettaglio la Classifica Spotify Top 20.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Ernia entra alla #20 e alla #19 con U2 (1.500.024) e MeryXSempre (feat. Shiva) con 1.507.272 ascolti. In discesa alla #18 e alla #17 Rockstar di DaBaby feat. Roddy Ricch (1.570.124) e Spigoli di Carl Brave (1.574.131).

Sale alla #16 Guaranà di Elodie (1.615.049), mentre alla #15 scende TesTa TrA Le NuVoLE. pT. 2 di Alfa (1.638.033). Ernia entra alla #14 e alla #13 con Vivo (1.732.952) e Morto Dentro con 1.642.853 ascolti.

Giù alla #12 Bimbi Per Strada (Children) di Fedez (1.798.514), mentre alla #11 non si muove Elegante di DrefGold feat. Sfera Ebbasta (1.827.176). Ernia apre la Top Ten con Non Me Ne Frega Un Cazzo (feat. Fabri Fibra) con 1.855.096 stream.

Tris di brani in discesa alla #9, #8 e #7 dove troviamo Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia (1.993.820), Good Times di Ghali (2.107.658) e Mamacita di Black Eyed Peas (2.318.423).

Puro Sinaloa di Ernia feat. Tedua. Rkomi & Lazza si piazza alla #6 con 2.483.802 ascolti. Quinto Random con Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa (2.593.679). Entra alla #4 ancora Ernia con Superclassico (2.740.494).

Sul podio alla #3 Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso con 3.018.547 ascolti, alla #2 Mediterranea di Irama (3.768.970). Primo posto per M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta con 3.888.756 ascolti.

