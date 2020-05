La classifica Spotify di questa settimana premia Elegante di Drefgold e Sfera Ebbasta nella Top 20, mentre Emanuele Aloia si riprende la vetta della Top Viral.

Ma Irama con Mediterranea, brano uscito solo dieci giorni fa, si avvicina alla vetta.

Bene Good Times di Ghali. Il brano, ancora il più trasmesso dalle radio secondo la classifica settimanale Earone (ne abbiamo parlato Qui), si mantiene nelle zone alte della classifica.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

In discesa alla #20 The Scotts con 956.771 stream, così come alla #19 Boogieman di Ghali feat. Salmo (994.334). Sale alla #18 Chega di Gaia con 1.014.922 ascolti.

Scende alla #17 Problemi Con Tutti (Giuda) di Fedez (1.044.382), mentre alla #16 risale Tusa di Karol G ascoltata 1.046.956 volte. Giù alla #15 Blinding Lights di The Weeknd (1.067.398).

Fa il suo ingresso alla #14 OPPS di DrefGold feat. Capo Plaza (1.253.940), mentre alla #13 scende Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (1.323.361) che è ora disponibile anche in programmazione radiofonica.

In discesa alla #12, #11 e #10 Auto Blu di Shiva (1.362.866), Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.394.373) e GOOBA di 6ix9ine (1.442.314).

Giù anche death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee (1.449.424) alla #9 e Fiori di Chernobyl di Mr.Rain (1.509.232) alla #8, mentre alla #7 sale TesTa TrA Le NuVoLE. pT. 2, il nuovo singolo di Alfa con 1.549.120 ascolti.

Alla #6 in salita Mamacita dei Black Eyed Peas (1.575.858), così come alla #5 Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia (1.696.380), la scorsa settimana in diretta Instagram su All Music Italia. In discesa alla #4 Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme (1.798.739).

Sul podio stabile alla #3 Good Times di Ghali (1.837.071). Balzo di Irama che con Mediterranea si piazza alla #2 con 1.949.734 e sfiora la vetta.

Al primo posto Elegante di DrefGold feat. Sfera Ebbasta con 2.006.130. Dopo aver conquistato la classifica Fimi degli album (ne abbiamo parlato Qui) Drefgold è in vetta anche nello streaming.

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.