Classifica Spotify Settimana #20: assoluto dominio della Dark Polo Gang

La classifica Spotify di questa settimana premia la Dark Polo Gang che con i brani del mixtape Dark Boys Club, uscito l’8 maggio (Ne abbiamo parlato Qui).

A sorpresa, invece, conquista la Top Viral Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia, brano diventato virale grazie all’approdo su Tik Tok.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Poker di brani in discesa alle posizioni #20, #19, #18 e #17 Boogieman di Ghali feat. Salmo (921.900), blun7 a swishland di tha Supreme (959.307), Blinding Lights di The Weeknd (1.059.959) e The Scotts di The Scotts (1.073.363).

Nuova entrata alla #16 #FREETRAFFIK della di Dark Polo Gang feat. Traffik & Oni One con 1.079.975 ascolti. Giù alla #15 Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (1.135.931), mentre new entry anche alla #14 Dark della Dark Polo Gang con 1.245.593 stream.

In discesa alla #13 Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.268.989), alla #12 Auto Blu di Shiva (1.291.788) e alla #11 Death Bed (coffee For Your Head) di Powfu feat. Beabadoobee (1.319.949).

La Dark Polo Gang entra alla #10 con No Stupid (feat. Boro Boro & Samurai Jay) (1.380.958), mentre alla #9 giù Fiori di Chernobyl di Mr.Rain con 1.413.669 ascolti.

Entra alla #8 Gooba di 6ix9ine con 1.498.692 ascolti. Alla #7 e alla #6 la Dark Polo Gang con Dark Love Gang feat. Ketama126 (1.528.997) e Biberon di Dark Polo Gang feat. Drefgold & Anna (1.572.117).

Perde lo scettro Good Times di Ghali che scende alla #5.

La Dark Polo Gang monopolizza le prime 4 posizioni con alla #4 4L feat. Mambolosco (1.731.161), alla #3 con Savage feat. Tedua (1.930.129) e alla #2 con Amiri Boys feat. Capo Plaza (2.064.080). Primo posto con Pussy (feat. Lazza & Salmo) con 2.555.796 ascolti.

