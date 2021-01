La classifica Spotify Top 50 si rinnova nelle prime 2 posizioni, dove troviamo Allenamento #4 di Capo Plaza, brano in testa anche nella chart Fimi riservata ai singoli. Buon esordio anche per La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo, che si accontenta della piazza d’onore. Completa il podio Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin, brano che per la prima volta è entrato nella Top 20 della classifica radio Earone.

Entra alla #16 Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale con quasi 900’000 ascolti in una settimana.

Nella Top Viral ottimo piazzamento dei brani presentati ad Amici. In vetta Deddy con la hit Il Cielo Contromano. Ai piedi del podio Raffaele Renda con Senza Love.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – Allenamento #4 – Capo Plaza 3.703.176

2 – La Canzone Nostra – Mace con Blanco & Salmo 2.061.773

3 – Baby – Sfera Ebbasta with J Balvin 1.467.629

4 – Slatt – Rondodasosa feat. Capo Plaza 1.377.083

5 – Destri – Gazzelle 1.230.270

6 – Superclassico – Ernia 1.220.468

7 – Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez 1.166.189

8 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari 1.163.462

9 – Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta 1.093.418

10 – Splash – MV Killa. Yung Snapp feat. Enzo Dong 1.049.411

11 – Concedimi – Matteo Romano 1.003.849

12 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez 987.244

13 – Mood – 24kGoldn feat. iann dior 925.585

14 – Tik Tok – Sfera Ebbasta feat. Marracash & Guè Pequeno 884.415

15 – Problemas – Paris Boy 866.627

16 – Venere e Marte – Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni, Frah Quintale 866.280

17 – Pasticche (feat. Capo Plaza) – VillaBanks. Linch. Reizon 858.465

18 – Head & Heart – Joel Corry feat. MNEK 833.496

19 – Bella Storia – Fedez 816.569

20 – Seven 7oo – RM4E feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko 763.140

21 – Whoopty – CJ 742.079

22 – Chico – Guè Pequeno, Luche feat. Rose Villain & Luchè 733.075

23 – Vent’anni – Måneskin 716.923

24 – Cuore Nero – prod. Frenetik&Orang3 – Blind 706.706

25 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt. Ana Mena 702.352

26 – $€ Freestyle – Sfera Ebbasta 680.213

27 – Don’t Worry – Boomdabash 668.743

28 – M’ Manc – Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta 654.474

29 – Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy 639.538

30 – Hollywood – Sfera Ebbasta feat. Diplo 629.046

31 – MIA – Lortex 619.515

32 – Hypnotized – Purple Disco Machine, Sophie and the Giants 612.253

33 – The Business – Tiësto 608.045

34 – Una Canzone D’Amore Buttata Via – Vasco Rossi 600.661

35 – Blue Jeans – Franco126, Calcutta feat. Calcutta 595.895

36 – Therefore I Am – Billie Eilish 593.396

37 – Mama – Gemitaiz feat. Nitro 590.855

38 – Barcellona – Ghali 575.548

39 – Hecha Pa’ Mi – Boza 574.136

40 – Crepe – Irama 558.433

41 – All We Got – Robin Schulz feat. Kiddo 557.208

42 – Abracadabra – Sfera Ebbasta feat. Future 555.186

43 – What You Know Bout Love – Pop Smoke 553.061

44 – Take You Dancing – Jason Derulo 550.068

45 – drivers license – Olivia Rodrigo 541.835

46 – Breaking Me – Topic. A7S 531.596

47 – Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia 523.822

48 – Estate – Will 518.022

49 – Spigoli – Carl Brave feat. Mara Sattei & tha Supreme 516.050

50 – Tatuaggi – Psicologi feat. Ariete 514.925

Clicca su Continua per visualizzare la classifica Spotify Top Viral.