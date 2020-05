La classifica Spotify di questa settimana premia Good Times di Ghali nella Top 20 e Le feste di Pablo nella Viral.

Ghali, dopo aver perso lo scettro della classifica radio Earone, oltre alle charts Fimi di album e singoli, è primo anche nella Top 20 Spotify, certificando un successo ormai chiaro.

Nella Viral continua l’ottimo riscontro di En e Xanax, nella versione di Comete, ovvero Eugenio Campagna, lo scorso anno visto a X Factor (Ne abbiamo parlato Qui).

Scopriamo, come di consueto, prima la classifica Spotify Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Rientra nella Top 20 Dilemme di Lous and The Yakuza with tha Supreme & Mara Sattei con 833.478 stream. Scende, invece, alla #19 Le Feste Di Pablo di Cara con Fedez (846.835).

In risalita alla #18 Tusa di Karol G (870.465), mentre alla #17 non si muove Rapide di Mahmood (912.349).

Scende alla #16 Bando di Anna (936.945), mentre alla #15, #14 e #13 salgono Toosie Slide di Drake (951.732), Per sentirmi vivo di Fasma (960.371) e Boogieman di Ghali feat. Salmo 974.553

Stabile alla #12 blun7 a swishland di tha Supreme con 1.023.279 ascolti, mentre alla #11 sale Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (1.089.698).

Giù alla #10 di goosebumps di Travis Scott con 1.091.006 stream, mentre alla #9 sale Blinding Lights di The Weeknd (1.111.051). In discesa alla #8 ancora Travis Scott con Sicko Mode (1.124.666).

La più alta nuova entrata è alla #7 dove troviamo Cacao di Ghali feat. Pyrex (1.269.623). In salita alla #6 e alla #5 death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee (1.291.406) e Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.327.459). Medaglia di legno per The Scotts, in vetta 7 giorni fa con 1.423.256 ascolti.

Sul podio alla #3 Fiori di Chernobyl di Mr.Rain (1.499.044), alla #2 Auto Blu di Shiva (1.499.614) e in testa Good Times di Ghali con 1.681.269 ascolti.

Clicca su Continua per scoprire la Top Viral.