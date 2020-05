La musica internazionale si prende la prima classifica Spotify del mese di maggio.

Il duo statunitense The Scotts (formato dai rapper Travis Scott e Kid Cudi) con l’omonimo singolo fa il loro esordio in vetta, scalzando Auto Blu di Shiva, che nelle ultime settimane aveva monopolizzato la vetta della Top 20.

Il duo di Dj olandesi Vicetone guida, invece, la Top Viral.

Tra i brani del Festival di Sanremo a tre mesi di distanza resta solo Fasma con Per Sentirmi Vivo, che oggi si assesta alla #16 della Top 20 Spotify. Il giovane è stato uno dei protagonisti del Concertone televisivo del Primo Maggio (ne abbiamo parlato Qui) dove si distinto per una performance maiuscola.

Nella Viral fanno il loro ingresso diverse versioni di Bella Ciao, il brano popolare scelto come inno del 25 aprile.

Scopriamo la classifica Spotify Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

In netta discesa alla #20 Toosie Slide di Drake (839.166), alla #19

Tusa di Karol G (887.813) e alla #18 Le Feste Di Pablo di Cara con Fedez (891.417).

Scendono anche Rapide di Mahmood alla #17 con 932.925 stream, così come Per sentirmi vivo di Fasma alla #16 (964.910), Boogieman di Ghali feat. Salmo (968.629) alla #15 e Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (969.968) alla #14.

Giù alla #13 Bando di Anna (999.647), alla #12 blun7 a swishland di tha Supreme (1.015.765), mentre alla #11 sale Highest In The Room di Travis Scott con 1.074.793 ascolti.

Tris di brani in discesa alla #10, #9 e #8, ovvero Blinding Lights di The Weeknd (1.134.384), Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.322.692) e death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee (1.329.392).

Fa il suo ingresso alla #7 il remix di Bando di Anna (ne abbiamo parlato Qui) con 1.437.417 ascolti. Su alla #6 goosebumps di Travis Scott (1.522.747), mentre alla #5 scende Fiori di Chernobyl di Mr.Rain (1.565.333). Giù anche Good Times di Ghali, il brano più trasmesso dalle radio (ne abbiamo parlato Qui), che con 1.569.503 ascolti si piazza alla #4 nella classifica Spotify.

Sul podio alla #3 Auto Blu di Shiva (1.604.027), alla #2 Sicko Mode di Travis Scott (1.680.713) e in vetta la nuova entrata The Scotts dei The Scotts con 2.122.191 stream.

Clicca su Continua per scoprire la Top Viral.