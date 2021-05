Classifica Spotify Settimana #18: Rkomi conquista la Top 50, ma continua la sfida tra Aka 7even e Sangiovanni

Le classifica Spotify Top 50 vede il successo di Rkomi, che dopo aver dominato le tre classifiche Fimi, occupa le prime due posizioni della chart.

Riescono a mantenere una buona posizione e non perdere troppo terreno Aka 7even, Sangiovanni e Madame.

In netto calo, invece, Musica Leggerissima, ma è una situazione più che normale a due mesi dal Festival di Sanremo.

Nella Top Viral sorprende il secondo posto di Federico Rossi, mentre entra nella chart l’inno dell’Inter, che a breve verrà sostituito da uno nuovo scritto da Max Pezzali e Claudio Cecchetto. In classifica anche Nick Kamen. In attesa dell’Eurovision, entra in classifica Fairytale di Alexander Rybak, una delle star della manifestazione continentale.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Nuovo Range (con Sfera Ebbasta) – Rkomi, Junior K – 3.038.010

2 – 10 Ragazze (con Ernia) – Rkomi, Mace – 2.188.603

3 – Mi Manchi – Aka 7even – 2.147.960

4 – Lady – Sangiovanni – 2.070.281

5 – Partire Da Te – Rkomi – 2.057.037

6 – Voce – Madame – 1.843.380

7 – Luna Piena (con Irama) – Rkomi, Shablo – 1.794.864

8 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.781.796

9 – Diecimilavoci (con Ariete) – Rkomi – 1.744.875

10 – Ho Spento Il Cielo (con Tommaso Paradiso) – Rkomi – 1.604.856

11 – Me O Le Mie Canzoni? (con Gazzelle) – Rkomi, Night Skinny – 1.603.932

12 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.579.333

13 – La Canzone Nostra ⟁ ︎(con Blanco & Salmo) – Mace – 1.563.721

14 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton, Nightcrawlers – 1.560.741

15 – Montero (Call Me – Your Name) – Lil Nas X – 1.548.132

16 – 0 Passi – Deddy – 1.533.330

17 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 1.486.877

18 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 1.435.182

19 – Cancelli Di Mezzanotte (con Chiello_Fsk) – Rkomi – 1.407.060

20 – Buongiorno Vita – Ultimo – 1.347.425

21 – Paradiso Vs. Inferno (INTERLUDE) (con Roshelle) – Rkomi – 1.254.229

22 – Las Vegas – Tancredi – 1.242.193

23 – Yo No Sé – Rvfv – 1.225.392

24 – Sopra Le Canzoni (con Dardust) – Rkomi – 1.202.219

25 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 1.178.366

26 – Mare Che Non Sei (con Gaia) – Rkomi – 1.144.429

27 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.094.682

28 – Fantasmi (feat. Geolier & Marracash) – Ty1 – 1.043.546

29 – Your Love (9PM) – Atb, Topic, A7s – 1.036.612

30 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 1.036.439

31 – Zitti E Buoni – Måneskin – 1.033.324

32 – Taxi Driver – Rkomi – 1.031.002

33 – Solo Con Me (con Tommy Dali) – Rkomi – 966.459

34 – Dieci – Annalisa – 945.118

35 – Dubai – Rondodasosa, Nko – 944.635

36 – Parlami – Fasma, Gg – 944.344

37 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 869.448

38 – Il Cielo Contromano – Deddy – 869.166

39 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 863.002

40 – Notti In Bianco – Blanco – 830.692

41 – Meteoriti – Mr.Rain – 803.483

42 – Glicine – Noemi – 770.977

43 – Envidioso (feat. Morad) – Capo Plaza – 741.205

44 – Lifestyle – Guè Pequeno, Dj Harsh – 739.632

45 – Superclassico – Ernia – 736.183

46 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 719.606

47 – Smith & Wesson Freestyle (feat. Marracash) – Guè Pequeno, Dj Harsh – 703.379

48 – Bed – Joel Corry, Raye, David Guetta – 703.293

49 – Follow You – Imagine Dragons – 693.021

50 – Hype – Sangiovanni – 692.077

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.