Classifica Spotify Settimana #17: in testa Shiva, Mr. Rain e Ghali, ma Gaia...

L’ultima classifica Spotify del mese di aprile premia per l’ennesima settimana Shiva che, nonostante il vantaggio meno marcato rispetto alle precedenti charts, guida ancora la Top 20.

Nella Viral Gaia dopo due settimane in testa si deve accontentare del secondo posto con il brano Chega.

Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Le Feste di Pablo, il singolo di Cara feat. Fedez, nuova entrata della scorsa settimana le cui premesse erano molto buone. Il brano è nella Top 20, ma non nella Viral.

In quest’ultima classifica sorprende la presenza anche questa settimana di Rinascerò Rinascerai, il brano solidale di Roby Facchinetti dedicato alla sua città Bergamo.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come al solito dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Entra per la prima volta nella Top 20 Spotify Ora che ti guardo bene di Gazzelle con 833.551 ascolti. Nuova entrata alla #19. Arriva in classifica Ma lo vuoi capire? di Tommaso Paradiso (854.082).

In discesa alla #18 e alla #17 Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (879.325) e Toosie Slide di Drake (915.045). Stabile, invece, alla #16 Tusa di Karol G (917.107).

Giù, a sorpresa, alla #15 Le Feste Di Pablo di Cara con Fedez (933.602), mentre alla #14 risale Dilemme di Lous and The Yakuza with tha Supreme & Mara Sattei (957.827).

Scendono rispettivamente alla #13 e alla #12 Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (980.912) e Rapide di Mahmood (994.708). Risale, invece, alla #11 Per sentirmi vivo di Fasma (1.033.431), uno dei due brani superstiti dal Festival di Sanremo 2020.

Boogieman di Ghali feat. Salmo apre la Top Ten grazie ai 1.038.775 stream. Su alla #9 uno dei brani più forti dell’ultima parte del 2019, ovvero blun7 a swishland di tha Supreme (1.092.016)

La più alta nuova entrata della settimana è Cioilflow di Dani Faiv feat. Salmo con la produzione di Strage (1.122.367), che fa capolino alla #8.

Non si muove dalla #7 Blinding Lights di The Weeknd (1.217.119), mentre alla #6 scende Bando di Anna (1.250.063), che in questo giorni ha lanciato una versione remix della sua hit internazionale (ne abbiamo parlato Qui).

In salita alla #5 death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee con 1.371.880 ascolti. Resta alla #4 Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.401.262).

Sul podio stabili alla #3 Good Times di Ghali (1.586.244), alla #2 Fiori di Chernobyl di Mr. Rain (1.669.963) e al primo posto Auto Blu di Shiva con 1.943.187 stream.

Clicca su Continua per scoprire la Top Viral.