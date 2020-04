La classifica Spotify di questa settimana premia Auto Blu di Shiva, in vetta per la quarta settimana consecutiva, ma anche Chega della vincitrice di Amici Gaia (Qui la nostra videointervista) che si conferma in vetta alla Viral.

Le Feste di Pablo di Cara e Fedez entra alla #6 della Top 20 e alla #5 nella Top Viral e promette di crescere nelle prossime settimane, dopo aver conquistato il primo posto nella classifica Fimi dei singoli (Ne abbiamo parlato Qui).

Nella Viral entra La canzone del pane de I Camillas, band che a causa del Coronavirus ha perso questa settimana il cantante Mirko Bertuccioli e che il pubblico ricorderà anche per la partecipazione a Italia’s Got Talent.

Scopriamo la classifica Spotify partendo dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (838.018), mentre alla #19 non si muove Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini con 858.692 ascolti.

In discesa alla #18 Dance Monkey di Tones And I (937.538), alla #17 Dilemme di Lous and The Yakuza with tha Supreme & Mara Sattei (993.514) e alla #16 Tusa di Karol G (996.920).

Supera il milione di streams, ma scende alla #15 il nuovo singolo di Drake Toosie Slide (1.000.792). Stessa sorte anche per Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (1.009.261).

Sale alla #13 death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee (1.125.410), mentre alla #12 scende Per sentirmi vivo di Fasma (1.152.164), il miglior brano di Sanremo secondo la chart odierna.

Non si muove alla #11 Rapide di Mahmood (1.159.850), mentre alla #10 scende blun7 a swishland di tha Supreme (1.184.534). Sale alla #9 Boogieman di Ghali feat. Salmo (1.187.370).

Fa il suo ingresso alla #8 Nena di Boro Boro feat. Geolier & Andry The Hitmaker (1.248.792). Stabile alla #7 Blinding Lights di The Weeknd (1.309.238).

La più alta nuova entrata della settimana è Le Feste Di Pablo di Cara con Fedez (1.319.408) che esordisce alla #6.

Stabile alla #5 Bando di Anna con 1.330.825 ascolti, mentre alla #4 sale Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.505.702).

Sul podio alla #3 Good Times di Ghali (1.719.375), alla #2 Fiori di Chernobyl di Mr. Rain (1.816.265) e in vetta si conferma Auto Blu di Shiva con gli Eiffel 65 (2.348.952).

Clicca su Continua per scoprire la Top Viral.