Classifica Spotify Settimana #15: i brani di Amici ai vertici della Viral

La classifica Spotify Top 20 di questa settimana vede nuovamente il trionfo di Auto Blu di Shiva anche se con un numero di stream quasi dimezzato rispetto a 7 giorni fa. Il distacco è, comunque, notevole sul brano che si trova al secondo posto.

Sono ancora 4 i brani provenienti dal Festival di Sanremo che si trovano in classifica.

Nella Viral dominio dei brani delle partecipanti ad Amici. Gaia anche qua batte Giulia, mentre sorprende il buon piazzamento di Michelangelo (Qui la nostra videointervista).

Scopriamo la classifica Spotify partendo dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Apre la Top 20 il vincitore del Festival Diodato (838.614) che con Fai Rumore parteciperà ad Eurovision: Shine a Light in prima serata su Raiuno e in tutta Europa il 16 maggio (Ne abbiamo parlato Qui).

Non si muove Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini che con 870.385 ascolti resta alla #19. Giù alla #18 Snitch E Impicci di DrefGold con Fsk Satellite (889.261), mentre alla #17 stabile Dance Monkey di Tones And I (927.630).

In discesa alla #16 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (942.825), mentre alla #15 sale death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee (946.480).

Fa il suo ingresso in classifica alla #14 Toosie Slide di Drake (952.955). In salita alla #13 Tusa di Karol G (960.527), alla #12 Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (1.045.461) e alla #11 Rapide di Mahmood (1.175.808).

Scendono rispettivamente alla #10 e alla #9 Boogieman di Ghali feat. Salmo (1.229.350) e Per sentirmi vivo di Fasma (1.233.479).

Risale alla #8 blun7 a swishland di tha Supreme con 1.234.670 ascolti, mentre alla #7 scende Blinding Lights di The Weeknd (1.319.094). Alla #6 su Roses – Imanbek Remix di SAINt JHN (1.396.210), a differenza di Anna con Bando che scende alla #5 con 1.484.769.

Con un balzo si porta alla #4 Dilemme di Lous and The Yakuza with tha Supreme & Mara Sattei (1.618.486).

Sul podio alla #3 Good Times di Ghali (1.645.175), alla #2 Fiori di Chernobyl di Mr. Rain (1.816.325) e in testa Auto Blu di Shiva con 3.008.885 stream.

