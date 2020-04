La classifica Spotify Top 20 di questa settimana premia Auto Blu, il brano di Shiva & Eiffel 65 che riprende la storica hit Blue.

Nella Viral i brani in 8D conquistano le prime posizioni.

I brani di Sanremo abbandonano la classifica Viral. Nessuno è presente nella Top Viral, dove ci sono due brani di Amici.

Scopriamo la classifica Spotify partendo dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Fai rumore di Diodato con 819.031 ascolti, così come Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini (851.291) oggi alla #19.

In salita alla #18, #17 e #16 ci sono Tusa di Karol G (874.332), Dance Monkey di Tones And I (884.610 stream) e death bed (coffee for your head) di Powfu feat. Beabadoobee con 898.919 ascolti.

Giù alla #15 Ansia No del collettivo Fsk Satellite (904.272), mentre alla #14 non si muove Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax e Boomdabash (905.130).

Altri tre brani in discesa alla #13, #12 e #11 ovvero Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (1.053.619), Rapide di Mahmood (1.142.939) e Snitch E Impicci di DrefGold con Fsk Satellite (1.171.148).

Apre la Top Ten Roses – Imanbek Remix di Saint Jhn (1.209.454) in salita, mentre alla #9 non si muove blun7 a swishland di tha Supreme (1.244.375).

Giù alla #8 Boogieman di Ghali feat. Salmo (1.268.725), mentre alla #7 è stabile Fasma con Per sentirmi vivo (1.309.415). In discesa alla #6 Blinding Lights di The Weeknd (1.311.693), alla #5 Good Times di Ghali (1.570.610) e alla #4 Bando di ANNA con 1.626.265 ascolti.

Sul podio alla #3 fa il suo ingresso Sport + muscoli (RMX) di Marracash feat. Lazza, Paky, Luchè & Taxi B (1.819.580). Sale alla #2 Fiori di Chernobyl di Mr. Rain con 1.821.873 stream.

Sono ben 5.689.467 gli ascolti del brano che si conferma in vetta, ovvero Auto Blu di Shiva & Eiffel 65 (Ne abbiamo parlato Qui).

