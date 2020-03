La classifica Spotify di questa settimana premia ancora una volta Anna che con Bando sta ottenendo ottimi risultati. E’, infatti, in testa nella Top 20 e nella Viral anche questa settimana.

Le prime tre posizioni della Top 20 di Spotify sono le stesse della classifica Fimi dei singoli (Qui il nostro articolo).

Ancora discreta prestazione dei brani sanremesi, anche se nella Viral resta solo Fasma con Per Sentirmi Vivo.

Nella classifica Spotify Viral entra a sorpresa… l’inno nazionale italiano.

Scopriamo la classifica Spotify partendo dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Me ne frego di Achille Lauro (881.296 stream), mentre alle posizioni #19, #18, #17 e #16 un poker di brani in salita, ovvero Bravi A Cadere – I polmoni di Marracash (898.084), Dance Monkey di Tones And I (944.197), Tusa di Karol G (973.324) e Ansia No di Fsk Satellite (1.020.495).

In discesa alla #15 Rap Shit di Nitro feat. tha Supreme e Gemitaiz – prod. Stabber con 1.026.777 ascolti, mentre alla #14 e alla #13 risalgono Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (1.047.023) e Viceversa di Francesco Gabbani (1.069.816).

Stabili alla #12 Marymango di Ghali feat. tha Supreme (1.071.267) e alla #11 il vincitore di Sanremo Diodato con Fai Rumore (1.149.325).

Rientrano nella Top Ten Blinding Lights dei The Weeknd (1.168.934) alla #10 e Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini (1.222.797).

Non si muove alla #9 Rapide di Mahmood con 1.382.279 ascolti. Giù alla #7 Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari con 1.454.059 stream, mentre alla #6 risale blun7 a swishland di tha Supreme (1.528.111).

Giù alla #5 Per sentirmi vivo di Fasma (1.531.812), mentre alla #4 raggiunge la sua miglior posizione Snitch e Impicci di DrefGold con Fsk Satellite (1.640.125).

Sul podio non cambia nulla. Alla #3 Boogieman di Ghali feat. Salmo (1.742.251), alla #2 ancora Ghali con Good Times (2.147.706) e in testa Anna con Bando (2.228.788).

