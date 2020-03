La classifica Spotify di questa settimana premia Anna, la giovanissima rapper di La Spezia che, dopo aver conquistato la classifica Fimi dei singoli (Qui il nostro articolo) è in testa alla Top 20 e alla Viral.

I brani del Festival di Sanremo occupano ancora posizioni di vertice, pur non essendo più sul podio delle due charts.

Nella Viral entra alla #13 La Fine Della Chemio dei Sick Tamburo, band di Elisabetta Imelio, scomparsa la scorsa domenica (ne abbiamo parlato Qui).

Scopriamo la classifica Spotify partendo come al solito dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Sale alla #20 Fuego di with Geolier & Lele Blade (Prod. Poison Beatz, Tom Trigger) con 1.135.130 ascolti. Stabile alla #19 Bravi A Cadere – I Polmoni di Marracash (1.135.137), mentre in discesa alla #18 Dance Monkey di Tones And I (1.156.494) e alla #17 Andromeda di Elodie (1.158.566 stream).

Stabile alla #16 Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (1.238.093), mentre scendono alla #15 Ansia No di Fsk Satellite (1.255.316) e alla #14 Me Ne Frego di Achille Lauro (1.379.894).

Non si muovono i The Weeknd con Blinding Lights, questa settimana alla #13 con 1.444.948 stream. Giù alla #12 Viceversa di Francesco Gabbani (1.584.832), alla #11 Marymango di Ghali feat. tha Supreme (1.655.333), alla #10 blun7 a swishland di tha Supreme (1.738.763), alla #9 Fai Rumore di Diodato (1.742.143) e alla #8 Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini (1.758.627).

In salita alla #7 Rapide di Mahmood (1.780.510), mentre alla #6 scende Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (2.069.175). Su anche Per Sentirmi Vivo di Fasma alla #5 con 2.085.914 stream.

Fa il suo ingresso alla #4 Snitch e Impicci di Drefgold con Fsk Satellite con 2.467.433 stream.

Scendono alla #3 Good Times di Ghali (2.613.817) e alla #2 Boogieman di Ghali feat. Salmo (2.616.571).

Conquista il primo posto Bando di Anna con 3.072.529 ascolti.