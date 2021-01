Classifica Spotify Settimana #1: nella Viral spiccano gli inediti di Amici

La prima classifica Spotify del 2021 premia Sfera Ebbasta e J. Balvin nella Top 50, mentre nella viral primo Sangiovanni davanti a Leonardo Lamacchia. Ottima prestazione, quindi, per gli artisti provenienti da Amici.

I brani natalizi, che nelle ultime settimane si erano insinuati nelle prime posizioni, dopo l’Epifania… in pratica scompaiono dalle charts.

Ottimo balzo di Slatt, il brano di Rondodasosa feat. Capo Plaza (ne abbiamo parlato Qui) che si porta sul gradino di mezzo del podio, raggiungendo la sua migliore posizione.

Entra solo alla #22 Una Canzone Buttata Via di Vasco Rossi.

Come detto, invece, la Viral vede i buoni piazzamenti degli inediti dei giovani che attualmente si trovano nella scuola di Amici, che ha ripreso le puntate con quella di sabato 9 gennaio su Canale 5.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 Baby – Sfera Ebbasta with J Balvin 1.351.269

2 Slatt (feat. Capo Plaza) – Rondodasosa 1.164.793

3 Destri – Gazzelle 1.132.794

4 Superclassico – Ernia 1.121.920

5 Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta 1.086.408

6 Altalene – Bloody Vinyl. Slait. tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez 1.073.865

7 Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari 1.004.257

8 Concedimi – Matteo Romano 937.038

9 Dákiti – Bad Bunny. Jhay Cortez 926.603

10 Tik Tok – Sfera Ebbasta feat. Marracash & Guè Pequeno 920.797

11 Mood – 24kGoldn feat. iann dior 875.583

12 Splash – MV Killa. Yung Snapp feat. Enzo Dong 850.716

13 Problemas – Paris Boy 809.902

14 Pasticche – VillaBanks, Linch, Reizon feat. Capo Plaza 766.742

15 Chico – Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè 744.606

16 Bella Storia – Fedez 728.072

17 Head & Heart (feat. MNEK) – Joel Corry 727.529

18 Whoopty – CJ 684.406

19 A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt. Ana Mena 663.827

20 Hollywood (feat. Diplo) – Sfera Ebbasta 651.127

21 Cuore Nero – prod. Frenetik&Orang3 – Blind 650.428

22 Una Canzone D’Amore Buttata Via – Vasco Rossi 648.619

23 Vent’anni – Måneskin 628.320

24 M’ Manc – Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta 627.252

25 Hypnotized – Purple Disco Machine. Sophie and the Giants 626.573

26 $€ Freestyle – Sfera Ebbasta 625.740

27 Abracadabra – Sfera Ebbasta feat. Future 568.933

28 MIA – Lortex 559.927

29 Blue Jeans (feat. Calcutta) – Franco126. Calcutta 550.124

30 Famoso – Sfera Ebbasta 549.020

31 Mama – Gemitaiz feat. Nitro 546.768

32 Don’t Worry – Boomdabash 541.057

33 Therefore I Am – Billie Eilish 532.176

34 Dynamite – BTS 516.450

35 The Business – Tiësto 512.293

36 What You Know Bout Love – Pop Smoke 510.683

37 Spigoli – Carl Brave feat. Mara Sattei & tha Supreme 498.185

38 Macarena – Sfera Ebbasta feat. Offset 496.356

39 Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy 494.149

40 Male – Sfera Ebbasta 493.812

41 Mediterranea – Irama 492.592

42 Barcellona – Ghali 491.231

43 Breaking Me – Topic. A7S 489.593

44 Crepe – Irama 488.858

45 Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia 484.051

46 Tatuaggi (feat. Ariete) – Psicologi 481.093

47 Blinding Lights – The Weeknd 480.253

48 7+3 – Ultimo 458.063

49 Take You Dancing – Jason Derulo 446.925

50 Ridere – Pinguini Tattici Nucleari 437.006

