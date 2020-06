La classifica radio Earone di oggi premia Elodie che con Guaranà conquista la vetta proprio nel giorno dell’uscita del nuovo singolo di Takagi & Ketra in cui partecipa prestando la sua voce (Ne abbiamo parlato Qui).

La musica italiano oggi risulta un po’ in calo, anche se la più alta nuova entrata è Karaoke dei Boomdabash e di Alessandra Amoroso. Fa il suo ingresso nella Top 20 Bimbi Per Strada (Children), il brano di Fedez che riprende la storica hit di Robert Miles.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.



In attesa di partire per il breve tour estivo, sale alla #20 Diodato con Un’altra estate (+8). Entra alla #19 Bimbi Per Strada (Children) di Fedez & Robert Miles, mentre alla #18 crolla Ma lo vuoi capire?, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (-8).

Entra nella Top 20 e si piazza alla #17 Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani (+13). Scende alla #16 Say So di Doja Cat (-3), mentre alla #15 in salita Better Days – Giorni Migliori di Onerepublic & Negramaro (+4).

Scendono alla #14 e alla #13 Break My Heart di Dua Lipa (-5) e Be Kind di Marshmello & Halsey (-5). Stabile alla #12 Mediterranea di Irama (=). Salgono alla #11 e alla #10 Una voglia assurda di J-Ax (+6) e Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti (+1).

La più alta nuova entrata è Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso che fa il suo ingresso alla #9. In discesa alla #8, #7 e #6 Chega di Gaia (-5), Non è Vero dei The Kolors (-1) e Good Times di Ghali (-4).

Stabile alla #5 Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (=), mentre alla #4 sale e raggiunge la sua miglior posizione Rain On Me di Lady Gaga con Ariana Grande (+11).

Sale e conquista il gradino più basso del podio ilomilo di Billie Eilish (+4), mentre alla #2 scende In Your Eyes di The Weeknd (-1). Sale in vetta Guaranà di Elodie (+3).

