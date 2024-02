Classifica Radio EarOne settimana 7: nel dopo Sanremo Mahmood batte tutti

Classifica radio EarOne settimana 7 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Come era prevedibile le canzoni di Sanremo 2024 conquistano la Top 50 delle radio. Mahmood, Angelina e Annalisa guidano una Top 5 interamente composta da brani del Festival. In totale sono 24 su 30 le canzoni del Festival che conquistano la Top 50 di cui ben 8 in Top 10.

Un risultato leggermente superiore allo scorso anno quando il vincitore, Marco Mengoni, guida una una Top 10 con 7 brani sanremesi.

Ad oggi quindi Mahmood, sesto classificato al Festival, è il brano più apprezzato del Festival dalle radio ma anche su Spotify dove, con quasi 20 milioni di streams, ha superato anche Geolier.

