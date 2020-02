I brani di Sanremo anche questa settimana conquistano la classifica radio Earone. I Pinguini Tattici Nucleari conquistano il primo posto scalzando Elodie e Diodato perde il podio, ma i brani che hanno recentemente partecipato al Festival sono ancora tra i più trasmessi.

A sorpresa Amici per Errore di Tiziano Ferro perde qualche posizione alla seconda settimana di classifica e resta aggrappato alla Top 20.

Alla #36 entra il giovane fenomeno del rap Anna. La sedicenne originaria di La Spezia fa il suo esordio in classifica con Bando.

Scopriamo l’ultima classifica radio Earone del mese di febbraio.

In discesa alla #20 Amici per Errore di Tiziano Ferro (-2), mentre alla #19 resta stabile Piero Pelù con Gigante (=), brano contenuto nell’album Pugili Fragili uscito la scorsa settimana (Qui la nostra videointervista).

Entra nella Top 20 Adore You di Harry Styles (+3) che con tre posizioni in più sale alla #18. Stabili alla #17 e alla #16 I Nostri Anni di Tommaso Paradiso e Dov’è de Le Vibrazioni, che attendono il via del tour teatrale (Qui il nostro articolo con tutte le date).

Sale alla #15 Numb di Dotan (+5), mentre alla #14 scende La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali (-3), mentre fa un passo avanti e si piazza alla #13 Everyday Life dei Coldplay (+1). Giù alla #12 Roxanne di Arizona Zervas (-2), mentre alla #11 sale Physical di Dua Lipa (+1).

Scende alla #10 Rapide di Mahmood (-4), così come Viceversa di Francesco Gabbani (-4) che ora è alla #9. Sale alla #8 All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (+5), così come alla #7 Boogieman di Ghali feat. Salmo (+2).

Altro passo avanti per Achille Lauro con la sanremese Me Ne Frego (+1) che oggi si piazza alla #6, preceduto da Levante che guadagna tre posti e apre la Top 5 con Tikibombom (+3).

Scende alla #4 Fai Rumore di Diodato (-1), mentre risale sul podio Blinding Lights dei The Weeknd (+1).

Dopo una sola settimana di regno perde lo scettro Andromeda di Elodie (-1). In vetta salgono i Pinguini Tattici Nucleari che addolciscono l’amarezza per il mancato inizio del tour nei palazzetti (ne abbiamo parlato Qui) con l’approdo in vetta con Ringo Starr (+1).

