Classifica Radio EarOne settimana 42: un podio tutto al femminile guidato da Annalisa

Classifica radio EarOne settimana 42 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Momento decisamente fortunato per la musica al femminile in radio. Il dominio di Marco Mengoni e Franco126 dura solo una settimana e al primo posto torna Annalisa con “Ragazza sola“. Segue The Blessed Madonna con “Mercy” ed Elodie con “A fari spenti“.

La più alta, nonché unica, nuova entrata della settimana è il brano dio Takagi & Ketra con il trio di assi formato da Geolier, Anna e Shiva, “Everyday“.

