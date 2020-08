La prima classifica radio Earone del mese di agosto premia ancora una volta Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Ciclone, dopo una lenta e difficile rincorsa, è però sempre più vicino alla vetta. Irama, fresco dell’annuncio della prima collaborazione dell’Ep Crepe (ne abbiamo parlato Qui), riconquista il podio.

Entrano per la prima volta nella Top 20 Paloma di Fred De Palma e Anitta e La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini.

Timido ingresso per Perdere l’amore nella versione di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Entra per la prima volta nella Top 20 Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (+8). Sale alla #19 il fenomeno che ha conquistato la Viral di Spotify Master Kg con Jerusalema (+10), così come alla #18 La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini (+4).

Scende alla #17 If You’re Too Shy (Let Me Know) di The 1975 (-4), mentre alla #16 continua l’ascesa di Defuera di DRD feat. Ghali, Madame & Marracash (+3). In salita alla #15 Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (+11).

Sale alla #14 I’m On My Way di Bob Sinclar (+2), mentre alla #13 scende In Your Eyes di The Weeknd (-2). Alla #12 e alla #11 prosegue l’ascesa di Liberi di Raf, Danti e Fabio Rovazzi (-2) e di Dorado di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid (+1).

Un passo indietro per Bimbi Per Strada (Children) di Fedez & Robert Miles (-1) oggi alla #10, mentre alla #9 sale Il Sudore ci Appiccica di Francesco Gabbani (+1).

Alla #8 non si muove Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (=), mentre in calo alla #7 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-3).

Giù anche Breaking Me di Topic & A7S (-1) oggi alla #6 e Bam Bam Twist di Achille Lauro (-3) ora alla #5. Risale alla #4 Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande.

Sul podio risale Mediterranea di Irama (+4). Un passo avanti per Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (+1). Si conferma al primo posto Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (=).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.