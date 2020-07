La classifica radio Earone di questa settimana premia per la quarta settimana consecutiva Karaoke. Il singolo estivo dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, fresco del disco di platino, resiste all’assalto di Achille Lauro che con Bam Bam Twist si accontenta della piazza d’onore.

Fuori dal podio Irama, mentre scende Balla Per Me di Tiziano Ferro e Jovanotti.

La più alta nuova entrata è di DRD. Il primo singolo come frontman di Dario Faini (con il nome d’arte che definisce l’anima pop di Dardust, Qui la nostra videointervista) è di poco fuori dalla Top 20.

Ancora fuori dalla Top 20 La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, Non Mi Basta Più di Baby K e Chiara Ferragni e Paloma di Fred De Palma e Anitta.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Apre la Top 20 Watermelon Sugar di Harry Styles, stabile rispetto a 7 giorni fa. Giù alla #19 Be Kind di Marshmello & Halsey (-4), mentre alla #18 sale If You’re Too Shy (Let Me Know) di The 1975 (+5).

In salita alla #17 Liberi di Danti, Raf e Fabio Rovazzi (+4). In netta ascesa alla #16 Dorado di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid (+17), mentre alla #15 scende Guaranà di Elodie (-5), che la scorsa settimana ha iniziato il tour estivo con una suggestiva tappa in Valle D’Aosta (ne abbiamo parlato Qui).

Continua l’ascesa di I’m On My Way di Bob Sinclar (+3) oggi alla #14, mentre alla #13 scende Bimbi Per Strada (Children) di Fedez & Robert Miles (-1).

Tris di brani in salita alla #12, #11 e #10 dove troviamo Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (+7), Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (+3) e Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani (+1).

In discesa Break My Heart di Dua Lipa (-1) alla #9 e Balla per me di Tiziano Ferro & Jovanotti (-2) alla #8. Sale alla #7 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+2).

Risale alla #6 In Your Eyes di The Weeknd (+1). In calo alla #5 Breaking Me di Topic & A7S (-1) e alla #4 Mediterranea di Irama (-2)

Sul podio alla #3 Rain On Me di Lady Gaga with Ariana Grande (+2), alla #2 Bam Bam Twist di Achille Lauro (+1). In vetta si conferma Karaoke di Alessandra Amoroso e Boomdabash (=).

