La classifica radio Earone di questa settimana premia Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Il brano conquista la vetta scalzando Irama che esce anche dal podio.

Da segnalare l’ottima performance di Achille Lauro. Dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo album (ne abbiamo parlato Qui), l’eclettico artista continua l’ascesa con Bam Bam Twist.

Raggiungono la loro miglior posizione Francesco Gabbani e Diodato con i singoli estivi.

La nuova entrata più alta è Sei nell’anima, nella versione interpretata dai Negramaro per I Love My Radio (Qui il nostro articolo).

Timide reazioni per i nuovi singoli di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, Baby K e Chiara Ferragni e Fred De Palma. Buon esordio di Vienimi (a ballare) di Aiello (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Scopriamo nel dettaglio la classifica radio Earone.

Entra per la prima volta nella Top 20 I’m On My Way di Bob Sinclar (+3), mentre alla #19 risale Diodato con Un’Altra Estate (+5). Giù alla #18 Good Times di Ghali (-7).

Continua la lenta ascesa di Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah e Gipsy Kings (+3) oggi alla #17, così come alla #16 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+3).

In discesa alla #15 e alla #14 Be Kind di Marshmello & Halsey (-3) e ilomilo di Billie Eilish (-5). Stabile alla #13 J-Ax con Una Voglia Assurda (=).

Perde quota e si piazza alla #12 Non è vero dei The Kolors (-5), mentre alla #11 prosegue l’ascesa di Bimbi per Strada di Fedez e Robert Miles (+3). Entra per la prima volta nella Top Ten Il Sudore ci Appiccica di Francesco Gabbani (+8).

In calo alla #9 Guaranà di Elodie (-3), mentre alla #8 sale Breaking Me di Topic & A7S (+13). Sale alla #7 Break My Heart di Dua Lipa (+3), così come alla #6 Bam Bam Twist di Achille Lauro (+2).

Non si muove e resta alla #5 Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande (=). Perde lo scettro e scende alla #4 Mediterranea di Irama (-3).

Sul podio alla #3 Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti (-1), all #2 In Your Eyes di The Weeknd (+2) e in testa per la prima volta Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (+2).

