La prima classifica radio Earone del mese di luglio premia Irama che dopo aver conquistato un disco d’oro e le charts Fimi e Spotify, questa settimana è il brano più trasmesso dalle radio.

Sale sul podio Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, mentre crolla fuori dalla Top 5 Guaranà di Elodie.

In discesa i singoli di J-Ax e Francesco Gabbani, che ha appena annunciato le prime date del tour estivo (ne abbiamo parlato Qui).

La versione di Giorgia di Non Sono Una Signora è la più alta nuova entrata. Timido ingresso di Non Mi Basta Più di Baby K e Chiara Ferragni e Liberi di Danti, Raf e Fabio Rovazzi che fanno il suo esordio al di fuori della Top 30.

Buon ingresso dell’insolito singolo Una Vita da Bomber dei calciatori Nicola Ventola, Bobo Vieri e Lele Adani.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio. Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Entra nella Top 20 con un balzo di 10 posizioni Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (+10), brano accompagnato da un divertente videoclip ispirato dal film di Leonardo Pieraccioni.

In salita alla #19 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+7), mentre alla #18 fa un piccolo passo indietro Better Days – Giorni Migliori di Onerepublic & Negramaro (-1).

Tris di brani in discesa alla #17, #16 e #15 dove troviamo Chega di Gaia (-1), Il Sudore ci Appiccica di Francesco Gabbani (-1) e Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (-3).

Sale alla #14 Bimbi per Strada di Fedez e Robert Miles (+4), mentre alla #13 scende Una voglia assurda di J-Ax (-5), brano che fatica a prendere quota. Risale alla #12 Be Kind di Marshmello & Halsey (+1).

Esce dalla Top Ten Good Times di Ghali (-2). Sale alla #10 Break My Heart di Dua Lipa (+1), mentre alla #9 scende ilomilo di Billie Eilish. In ascesa alla #8 Bam Bam Twist di Achille Lauro (+6).

In risalita alla #7 Non è vero dei The Kolors (+3), mentre alla #6 scende Guaranà di Elodie (-5) che perde lo scettro dopo due settimane di regno. Un passo indietro alla #5 Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande (-1), mentre alla #4 scende In Your Eyes di The Weeknd (-1).

Sale alla #3 Karaoke di Alessandra Amoroso e Boomdabash (+4), mentre alla #2 resta stabile Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti (=). Conquista per la prima volta la vetta Irama con Mediterranea (+5).

