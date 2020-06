L’ultima classifica radio Earone premia per la seconda settimana consecutiva Guaranà, il singolo estivo di Elodie. Si avvicinano alla vetta Tiziano Ferro e Jovanotti, mentre non si arresta l’ascesa di Irama che oggi arriva fino alla #6.

Sale Karaoke, nuova entrata della scorsa settimana, che si attesta alla #7 e prepara l’assalto alla vetta. Bene J-Ax che con il nuovo singolo entra per la prima volta nella Top Ten.

Bam Bam Twist di Achille Lauro è la più alta nuova entrata alla #14, l’unica nella Top 20.

Non bene Ciclone di Takagi e Ketra, Elodie, Mariah e Gipsy Kings che entra solo alla #30. Brano meno immediato dei precedenti, ma che ha tutta la possibilità di rifarsi nelle prossime settimane.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Risale e rientra nella Top 20 Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari (+4), mentre alla #19 scende Say So di Doja Cat (-3). Piccolo passo avanti alla #18 per Bimbi per strada di Fedez e Robert Miles (+1).

Scende alla #17 Better Days – Giorni Migliori di Onerepublic & Negramaro (-2), mentre alla #16 crolla Chega di Gaia (-8). Sale alla #15 Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani (+2).

La più alta nuova entrata della settimana è Bam Bam Twist di Achille Lauro alla #14, mentre alla #13 non si muove Be Kind di Marshmello & Halsey (=). Alla #12 si piazza Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (-7) in deciso calo.

Sale alla #11 Break My Heart di Dua Lipa (+3), mentre alla #10 scende Non è vero dei The Kolors (-3). Giù alla #9 Good Times di Ghali, artista nei giorni scorsi bersagliato da Guè Pequeno (ne abbiamo parlato Qui).

Tris di brani in salita alla #8, #7 e #6 dove troviamo Una voglia assurda di J-Ax (+3), Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (+2) e Mediterranea di Irama (+6).

In discesa alla #5 ilomilo di Billie Eilish (-2) che perde il podio, mentre alla #4 stabile Rain on Me di Lady Gaga e Ariana Grande.

Sul podio alla #3 In your eyes di The Weeknd (-1), Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti (+8) e Guaranà di Elodie (=), che si conferma in vetta.

