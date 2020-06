La classifica radio Earone di questa settimana premia The Weeknd. Dopo il successo del precedente singolo che già aveva toccato la vetta della classifica, è ora servito il bis con In Your Eyes.

Sul podio Ghali che per un soffio perde lo scettro, ma anche Gaia che risale e si avvicina alla vetta.

Di Tiziano Ferro e Jovanotti la più alta nuova entrata alla #11, unica nella Top 20 (ne abbiamo parlato Qui).

Ottima prestazione dei The Kolors e di Irama reduci da Amici Speciali che si avvicinano alle prime posizioni. Scompaiono dalla Top 50 Alberto Urso e Giordana Angi, mentre rientra Random (Qui la nostra videointervista).

Un po’ a sorpresa non entra in classifica il nuovo singolo del collettivo DPCM Squad, mentre Il Sudore Ci Appiccica di Francesco Gabbani fa il suo ingresso alla #30.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Stabile alla #20 Death Bed di Powfu feat. Beabadoobee (=), mentre alla #19 fa il suo ingresso nella Top 20 Better Days – Giorni Migliori di Onerepublic & Negramaro (+3). In netta discesa alla #18 Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari (-7).

Scende alla #17 Una voglia assurda di J-Ax (-2), brano entrato in classifica solo la scorsa settimana. Stessa sorte per The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-2), mentre alla #15 in netta ascesa Rain On Me di Lady Gaga con Ariana Grande (+17).

In forte calo alla #14 il singolo di Achille Lauro 16 marzo (-10). Giù alla #13 Say So di Doja Cat (-2). Entra nella Top 20 il vincitore di Amici Speciali Irama con Mediterranea (+9). Entra alla #11 Balla per me di Tiziano Ferro & Jovanotti.

Crolla alla #10 Ma lo vuoi capire?, il brano di Tommaso Paradiso che la scorsa settimana era al secondo posto (-8). In salita alla #9 Break My Heart di Dua Lipa (+9) e alla #8 Be Kind di Marshmello & Halsey (+1).

Su alla #7, #6 e #5 ilomilo di Billie Eilish (+1), Non è vero dei The Kolors (+4) e Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (+2).

Perde il podio e scende alla #4 Guarana di Elodie (-1). Alla #3 risale Chega di Gaia (+2), mentre alla #2 perde lo scettro Good Times di Ghali (-1). Sale al primo posto In Your Eyes di The Weeknd (+5)

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.