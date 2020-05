Classifica Radio Earone Settimana #22: Ghali guida un podio tutto tricolore

L’ultima classifica radio Earone del mese di maggio premia ancora una volta Ghali che guida un podio di artisti italiani. Sorprende anche la conferma sul gradino di mezzo del podio della vincitrice di Amici Gaia.

Fa il suo ingresso per la prima volta nella Top 20 Non è Vero dei The Kolors, mentre la più alta nuova entrata è Mediterranea di Irama che arriva direttamente alla #21.

Timido ingresso di Diodato che con Un’Altra Estate si deve accontentare della #36. In classifica per la prima volta nella Top 50 Random con il nuovo singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa (ne abbiamo parlato Qui).

Ancora non entra nella Top 50 il nuovo singolo di Mahmood e Massimo Pericolo. L’artista vincitore del Festival 2019 resta nella Top 50 con Rapide.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Stabile alla #20 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (=), mentre alla #19 sale Death Bed di Powfu feat. Beabadoobee (+1). Sale di una posizione alla #18 il nuovo singolo di Elodie Guaranà (+1).

In salita alla #17 e alla #16 Be Kind di Marshmello & Halsey (+5) e Break My Heart di Dua Lipa (+13). Giù Champion Of The World dei Coldplay (-2).

Con un balzo di ben 10 posizioni sale alla #14 Non è vero dei The Kolors (+10), mentre scendono alla #13 e alla #12 Le feste di Pablo di Cara & Fedez (-2) e The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-4). Un passo avanti alla #11 per il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari Ridere (+1).

Su alla #10 Say So di Doja Cat (+4), mentre alla #9 non si muove ilomilo di Billie Eilish (=). Guadagna due posizioni In Your Eyes di The Weeknd (+2) oggi alla #8.

In discesa alla #7 Neon – Le Ali di Marracash feat. Elisa (-1) e 16 Marzo di Achille Lauro (-2). Sale alla #5 Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (+2), mentre perde il podio Lady Gaga con Stupid Love (-1).

Sul podio alla #3 Ma lo vuoi capire?, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso (+2), mentre restano stabili Chega di Gaia (=) alla #2 e in vetta Good Times di Ghali (=).

