La classifica radio Earone di questa settimana premia ancora una volta Good Times di Ghali, ma Chega della vincitrice di Amici Gaia si avvicina e conquista il secondo gradino del podio.

Guaranà di Elodie è la più alta nuova entrata, anche se il brano fa il suo ingresso solo alla #19 (Qui il nostro articolo). Entrano poco al di fuori della Top 20 i The Kolors con il nuovo brano Non è Vero (ne abbiamo parlato Qui).

Entrano rispettivamente alla #31 e alla #38 i nuovi singoli di Alberto Urso feat. J-Ax e Giordana Angi.

Dopo una sola settimana di presenza in classifica esce dalla Top 20 la rivisitazione del brano di Rino Gaetano Ma il Cielo è sempre più blu del collettivo Italian Allstars 4 Life.

Nella Top 50 sono ancora tre i brani provenienti dal Festival di Sanremo, ma tutti in posizioni non più così alte.

A sorpresa non ci sono nella Top 50 i nuovi singoli di Bugo, Ermal Meta e Michele Bravi.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Stabile alla #20 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (=), mentre alla #19 fa il suo ingresso il nuovo singolo di Elodie Guaranà. Alla #18 in calo di ben 10 posizioni Physical di Dua Lipa (-10).

Rientra nella Top 20 e sale alla #17 Stop This Flame di Celeste (+4), mentre alla #16 fa un piccolo passo indietro Sunday Best di Surfaces (-1). Alla #15 sale Nek con Perdonare (+1) e raggiunge la sua miglior posizione (+1).

Giù alla #14 Say So di Doja Cat (-1), mentre alla #13 sale Champion Of The World dei Coldplay (+4). In decisa ascesa alla #12 i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere (+7).

Non si muove alla #11 Le feste di Pablo di Cara & Fedez (=), mentre alla #10 sale In Your Eyes di The Weeknd (+4). Un passo avanti alla #9 per ilomilo di Billie Eilish (+1).

Perde una posizione alla #8 The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-1), mentre alla #7 sale Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (+5). Scende alla #6 il brano di Marracash ed Elisa Neon – Le Ali (-2), che qualche settimana fa ha toccato anche la vetta della chart.

Continua l’ascesa di Tommaso Paradiso con il singolo Ma lo vuoi Capire? (+1), che oggi si piazza alla #5, mentre alla #4 perde due posti Achille Lauro con 16 Marzo (-2).

Sul podio in salita alla #3 Stupid Love di Lady Gaga (+2), alla #2 Chega di Gaia (+1), mentre in vetta anche oggi c’è Good Times di Ghali (+1).

