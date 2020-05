La classifica radio Earone di questa settimana premia Ghali con Good Times che torna al primo posto dopo essere stato scalzato da Achille Lauro.

Sorprende Gaia che conquista il podio con il suo singolo Chega. Un ottimo risultato in attesa dell’arrivo della nuova versione dell’album e della partecipazione ad Amici Speciali (ne abbiamo parlato Qui).

Ma il cielo è sempre blu del collettivo Italian Allstars 4 Life è la più alta nuova entrata e fa capolino nelle Top Ten.

Scopriamo la classifica radio Earone di questa settimana.

In forte discesa alla #20 c’è Tusa di Karol G & Nicki Minaj (-11), mentre alla #19 fa il suo ingresso nella Top 20 il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari Ridere (+3). Giù alla #18 Supercalifragili di J-Ax feat. Annalisa (-7).

Tre passi avanti per Champion Of The World dei Coldplay (+3) oggi alla #17. Sale alla #16 Perdonare di Nek (+5), in attesa dell’uscita dell’album prevista per il 29 maggio. Scende alla #15 Sunday Best di Surfaces (-5).

In salita alla #14, #13 e #12 In Your Eyes di The Weeknd (+11), Say So di Doja Cat (+5) e Mamacita dei Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul (+2). Su anche Le feste di Pablo di Cara & Fedez (+1) alla #11 e ilomilo di Billie Eilish (+3) alla #10.

Fa il suo ingresso alla #9 Ma il cielo è sempre blu del collettivo Italian Allstars 4 Life, mentre alla #8 fa un passo indietro Physical di Dua Lipa (-1). Giù anche The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-2) oggi alla #7.

Due passi avanti per Tommaso Paradiso con il singolo Ma lo vuoi capire? (+2), oggi alla #6, mentre alla #5 scende Stupid Love di Lady Gaga (-2). Stabile alla #4 Neon – Le Ali di Marracash ed Elisa (=).

Sul podio alla #3 sale e si avvicina alla vetta Chega di Gaia (+3), alla #2 scende 16 Marzo di Achille Lauro (-1), mentre torna al primo posto Good Times di Ghali (+1).

