La classifica radio Earone di questa settimana vede l’approdo in testa del nuovo singolo di Lady Gaga Stupid Love, ma sorprende Marracash. Con il brano Neon – Le Ali prova a conquistare il primo posto dell’unica classifica in cui ancora non è arrivato alla vetta.

Perdono terreno i brani del Festival di Sanremo. Tikibombom di Levante è ancora quella meglio piazzata, ma sono solo 2 i pezzi sanremesi nella Top Ten.

Perdonare di Nek è la più alta nuova entrata della settimana, ma è ottimo anche l’esordio di Le Feste di Pablo di Cara feat. Fedez (ne abbiamo parlato Qui).

Fa il suo ingresso nella Top 50 anche il nuovo singolo di Gigi D’Alessio e Giusy Ferreri Non solo parole.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Piccolo passo indietro per Mahmood che con Rapide (-1) si piazza alla #20. Giù anche All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner che oggi si piazza alla #19. Torna nella Top 20 Luci Blu di Emma (+5), ora alla #18.

Scende alla #17 Underdog di Alicia Keys (-1), mentre alla #16 sale di un posto Sunday Best di Surfaces (+1).

Sale alla #15 e raggiunge la sua miglior posizione Stop This Flame di Celeste (+1), mentre rientra prepotentemente tra le prime 20 la ex #1 Blinding Lights di The Weeknd (+7) che risale alla #14.

Giù alla #13 Giovane Stupida di Cesare Cremonini (-5), mentre alla #12 prosegue la lenta ascesa di Supercalifragili di J-Ax e Annalisa (+3). Risale alla #11 Viceversa di Francesco Gabbani (+2).

Il lancio delle nuove versioni di Andromeda (ne abbiamo parlato Qui) permettono ad Elodie (+1) di riconquistare la Top Ten, mentre alla #9 perde 5 posizioni Levante con la sanremese Tikibombom (-5).

In discesa alla #8 Numb di Dotan (-7), alla #7 sale Achille Lauro con 16 Marzo (+2), così come alla #6 Good Times di Ghali (+1).

Perde il podio e scende alla #5 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (-3) e alla #4 The Other Side di Sza & Justin Timberlake (+6), top climber della Top Ten.

Sul podio alla #3 perde lo scettro dopo una sola settimana Physical di Dua Lipa (-2), alla #2 Neon – Le Ali di Marracash feat. Elisa (+3) e per la prima volta in testa c’è Stupid Love di Lady Gaga (+1).

