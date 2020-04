La classifica radio Earone pre pasquale vede il ritorno al top della musica internazionale. Si tratta della diretta conseguenza delle poche uscite italiane e del fatto che i brani del Festival di Sanremo iniziano a perdere quota dopo oltre due mesi dalla fine della manifestazione.

Ghali con Good Times è la più alta nuova entrata, ma anche Achille Lauro con il suo singolo 16 marzo, il primo per Warner (ne abbiamo parlato Qui), fa il suo ingresso direttamente nella Top Ten.

Buon piazzamento di Max Pezzali che con Sembro Matto fa il suo ingresso nella Top 20. Un buon risultato considerando che il pezzo Welcome To Miami uscito la scorsa estate non era riuscito ad arrivare nemmeno in Top 50.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

In salita alla #20 Max Pezzali con il nuovo singolo Sembro Matto (+6), che a breve verrà pubblicato anche in una nuova versione insieme a Tormento. Giù alla #19 Mahmood con Rapide (-6), mentre alla #18 gran balzo di Celeste con Stop This Flame (+7).

Tre passi avanti per Sunday Best di Surfaces (+3) oggi alla #17, mentre alla #16 scende Underdog di Alicia Keys (-2). Guadagna due posti Supercalifragili di J-Ax e Annalisa (+2) oggi alla #15.

Sale alla #14 All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (+1), mentre alla #13 scende Viceversa di Francesco Gabbani (-4). Stessa sorte per i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr (-6) oggi alla #12 e Elodie con Andromeda (-8) che scende alla #11.

Apre la Top Ten The Other Side di Sza & Justin Timberlake (=), stabile rispetto alla scorsa settimana, mentre alla #9 fa il suo ingresso 16 marzo di Achille Lauro.

Raggiunge la sua miglior posizione Giovane Stupida di Cesare Cremonini (+3) oggi alla #8, mentre alla #7 entra Good Times di Ghali, più alta nuova entrata della settimana.

Un passo indietro per The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-1) oggi alla #6, mentre alla #5 salgono Marracash ed Elisa con Neon – Le Ali (+1). Perde la vetta e si piazza alla #4 Levante con Tikibombom (-3).

Sul podio alla #3 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (+4), alla #2 Stupid Love di Lady Gaga (=) e in testa Physical di Dua Lipa (+3).

BRANI ITALIANI IN TOP 50 CLASSIFICA RADIO EARONE

#22 Fai Rumore – Diodato (-4)

#23 Luci Blu – Emma (-4)

#24 Buenos Aires – Baby K (-2)

#25 Gigante – Piero Pelù (+5)

#26 Amici per errore – Tiziano Ferro (+6)

#27 La canzone che se ne va – Zucchero (+1)

#29 Dov’è – Le Vibrazioni (-5)

#30 Capita così – Brunori Sas (-1)

#31 Musica (E il resto scompare) – Elettra Lamborghini (=)

#34 Bando – Anna (=)

#37 Canzone Sbagliata – Danti feat. Luca Carboni & Shade (nuova entrata)

#38 I Nostri Anni – Tommaso Paradiso (+1)

#39 Baby – Madame (+2)

#40 Chega – Gaia (+15)

#42 Me ne frego – Achille Lauro (-26)

#43 Boogieman – Ghali feat. Salmo (-21)

#45 Monolocale – Francesca Michielin feat. Fabri Fibra (nuova entrata)

#46 Rinascerò Rinascerai – Roby Facchinetti (-9)

#47 Lose control – Meduza, Becky Hill & Goodboys (-12)