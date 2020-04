La prima classifica radio Earone del mese di aprile premia nuovamente Tikibombom, il brano sanremese di Levante, che per la terza settimana consecutiva guida la chart.

Andromeda di Elodie torna sul podio, mentre appaiono in calo i Pinguini Tattici Nucleari.

Tra i brani che due mesi fa hanno partecipato a Sanremo restano nella Top 20 anche Francesco Gabbani, Achille Lauro e Diodato.

Capita così di Brunori Sas è la nuova entrata più alta. Ottimo piazzamento per Rinascerò Rinascerai, il brano solidale di Roby Facchinetti (ne abbiamo parlato Qui). Anche il nuovo brano di Irama feat. Francesco Sarcina fa il suo esordio nella Top 50 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Salgono alla #20 i Surfaces con Sunday Best (+5), mentre alla #19 arretra di un posto Luci Blu di Emma (-1). Crollo verticale per Diodato che con Fai Rumore (-12) scende alla #18.

Entra nella Top 20 e si piazza alla #17 Supercalifragili di J-Ax e Annalisa (+5), mentre #16 scende Achille Lauro con Me Ne Frego (-1). Giù alla #15 All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (-4), a differenza di Underdog di Alicia Keys (+5) che sale alla #14 e raggiunge la sua miglior posizione.

Risale alla #13 Rapide di Mahmood (+3), mentre alla #12 scende Blinding Lights di The Weeknd (-2). Passo avanti per Giovane Stupida di Cesare Cremonini (+1) che oggi si piazza alla #11.

Giù alla #10 The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-1). Stessa sorte per Viceversa di Francesco Gabbani (-2) oggi alla #9, mentre alla #8 fa il suo ingresso nella Top Ten Neon – Le Ali di Marracash feat. Elisa (+5).

Top climber della Top 20 è Tusa di Karol G & Nicki Minaj (+8) oggi alla #7. In netto calo alla #6 Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-4). Sale alla #5 Numb di Dotan (+3), così come Physical di Dua Lipa (+1).

Torna sul podio Andromeda di Elodie (+1) oggi alla #3, mentre sale alla #2 Stupid Love di Lady Gaga (+1). Stabile in vetta Tikibombom di Levante (=).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani in Top 50.