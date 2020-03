La classifica radio Earone di questa settimana premia Levante che con un balzo si porta in vetta alla chart dei brani più trasmessi, in un momento importante per le emittenti radiofoniche (Abbiamo parlato Qui dell’iniziativa La Radio per l’Italia).

Il podio è interamente occupato da brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Ciò dimostra ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dal Direttore Artistico Amadeus.

Neon – Le Ali di Marracash ed Elisa, Luci Blu di Emma e Buenos Aires di Baby K, più alte nuove entrate di 7 giorni fa, restano fuori dalla Top 20.

Nessuna nuova entrata italiana nella Top 50. A sorpresa, quindi, non entra in classifica Stato di Natura, il nuovo singolo di Francesca Michielin con i Maneskin.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 The Other Side di Sza & Justin Timberlake (-1), mentre alla #19 risale Dov’è de Le Vibrazioni (+1). Giù alla #18 Tusa di Karol G & Nicki Minaj (-2), mentre alla #17 fa il suo ingresso nella Top 20 Underdog di Alicia Keys (+5).

Passo indietro per Everyday Life dei Coldplay (-1) oggi alla #16, mentre alla #15 sale Giovane Stupida di Cesare Cremonini (+2). Stabile alla #14 Adore You di Harry Styles (=).

Giù alla #13 Rapide di Mahmood (-1), così come Me Ne Frego di Achille Lauro (-4), in discesa alla #12. Non si muove alla #11 All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (=).

In discesa alla #10 Boogieman di Ghali feat. Salmo (-3), mentre alla #9 sale Numb di Dotan (+4). Scende alla #8 Fai Rumore di Diodato (-4), uno degli inni scelti dagli italiani per questo periodo (Qui il video).

Scende dal podio e si assesta alla #7 Blinding Lights dei The Weeknd (-4). Sale alla #6 Physical di Dua Lipa (+4), così come alla #5 Viceversa di Francesco Gabbani (+1) e alla #4 Stupid Love di Lady Gaga (+5).

Perde lo scettro e scende alla #3 Andromeda di Elodie (-2), mentre alla #2 resta stabile Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=). Levante sale al primo posto con il brano sanremese Tikibombom (+4).

