La prima classifica radio Earone del mese di marzo premia per la seconda settimana consecutiva i Pinguini Tattici Nucleari che si consolano così dopo il rinvio del tour che avrebbe dovuto prendere il via il 29 febbraio di Milano (ne abbiamo parlato Qui).

Sul podio anche oggi Elodie e i The Weeknd.

Stupid love di Lady Gaga è la più alta nuova entrata e si piazza alla #9. Fa il suo ingresso anche Giovane Stupida di Cesare Cremonini che fa il suo esordio alla #19.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 I Nostri Anni di Tommaso Paradiso (-3), mentre alla #19 fa il suo ingresso Giovane Stupida di Cesare Cremonini. Riuscirà a ripercorrere quanto fatto da Al Telefono? Il precedente singolo arrivò in vetta alla classifica.

Due passi indietro alla #18 per Le Vibrazioni con Dov’è (-2), così come alla #17 la ex numero 1 La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali. L’artista pavese proprio oggi ha pubblicato il nuovo brano intitolato Sembro Matto (Ne abbiamo parlato Qui).

Giù anche Everyday Life dei Coldplay (-3) alla #16, mentre alla #15 sale Adore You di Harry Styles (+3). In discesa alla #14 Roxanne di

Arizona Zervas (-2), mentre alla #13 sale Numb di Dotan (+2).

Fanno un passo indietro rispettivamente alla #12 e alla #11 Physical di Dua Lipa (-1) e Rapide di Mahmood (-1). Giù anche All I Know di Goldstone feat. Octave Lissner (-1).

Fa il suo ingresso alla #9 Stupid Love di Lady Gaga, mentre alla #8 scende Achille Lauro con Me Ne Frego (-2). Non si muove alla #7 Boogieman di Ghali feat. Salmo (=), a differenza di Diodato che con Fai Rumore (-2) perde due posti e scende alla #6.

Risale alla #5 Francesco Gabbani con Viceversa e torna in quella che già era stata la sua miglior posizione (+4), mentre sale alla #4 Tikibombom di Levante (+1).

Il podio resta immutato rispetto alla scorsa settimana. Alla #3 Blinding Lights dei The Weeknd (=), alla #2 Andromeda di Elodie (=) e in vetta anche questa settimana Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=).

Clicca su continua per scoprire le altre canzoni italiane in Top 50.