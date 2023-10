Classifica Radio EarOne settimana 43: Annalisa ancora una volta prima… è la settima volta nel 2023!

Classifica radio EarOne settimana 42 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Questa settimana le prime quattro posizioni della classifica radiofonica sono occupate da donne. Due italiane, Annalisa ed Elodie, e due internazionali, Selena Gomez e The Blessed Madonna.

Per Annalisa si tratta della terza volta non consecutiva al vertice con il singolo “Ragazza sola“. In totale, contando anche i piazzamenti di “Mon amour“, sono sette le settimane che hanno visto la cantante al primo posto della classifica EarOne.

La più alta nuova entrata della settimana è “Un milione di notti” di Mr. Rain e Clara seguita da “2minuti” di Calcutta.

