Classifica Radio EarOne settimana 2: musica internazionale al top, Coez e Frah Quintale più alta nuova entrata

Classifica radio EarOne settimana 2 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dua Lipa con “Houdini” si conferma in testa alla classifica, seguita da Peggy Gou con Lenny Kravitz e la loro “I belive in love again“.

Sono ben 4 i brani internazionali nelle prime 6 con le radio più allineate alle classifiche internazionali rispetto a quelle di vendita/streaming.

Tra gli italiani al terzo posto troviamo Gaia con “Tokyo” e al 5° Annalisa con “Euforia“.

La più alta nuova entrata è “Terra Bruciata” di Coez e Frah Quintale.

