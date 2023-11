Classifica Radio EarOne settimana 45: Elodie alla #1 con “A fari spenti”, è il decimo brano della sua carriera a conquistare la vetta

Classifica radio EarOne settimana 45 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Da questa settimana con l’arrivo delle nuove classifiche per genere (Urban, Latin e Rock si aggiungono alla Dance) la classifica generale passa da 50 posizioni a 20.

Nella settimana #45, dopo solo una settimana al vertice, il nuovo singolo di Coez & Frah Quintale scende di ben nove posizioni ed Elodie con la sua “A Fari spenti” sale per la prima volta in vetta dopo diverse settimane sul podio.

La più alta nuova entrata della settimana è “Cocktail d’amore” di Mahmood, alla #5, seguita dal nuovo singolo di Achille Lauro alla #17.

Nella classifica Urban compaiono cinque brani italiani non presenti in Top 20, per la precisione “Insta lova” di Marracash & Gué alla #1, “Everyday” di Takagi & Ketra con Anna, Geolier e Shiva alla #2, “Cenere” di Lazza alla #3, “Milano” di Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign alla #4 e “Cadillac” di Boro, Artie 5ive e Andry The Hitmaker alla #5.

Nella classifica Rock è presente invece un solo brano italiano, “Gli sbagli che fai” di Vasco Rossi alla #2, posizione #19 della classifica generale.

