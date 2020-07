Le prime certificazioni Fimi del mese di luglio tra i probabili tormentoni dell’estate 2020 premiano Mediterranea di Irama e Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Il Mixtape di Tedua Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia in sole tre settimana conquista il disco d’oro, al pari del primo album di Willie Peyote. L’artista torinese conquista una certificazione anche nei singoli.

Doppia certificazione d’oro per i Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo subito a scoprire tutte i nuovi riconoscimenti nel dettaglio partendo dagli artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per il singolo Ritmo (Bad Boys For Life) che ha segnato il ritorno dei The Black Eyed Peas & J Balvin. Platino per le 70’000 unità per Ride It di Regard.

Conquistano il disco d’oro Breaking Me di Topic feat. A7S, Say So di Doja Cat e Me Gusta di Shakira & Anuel AA.

Doppio disco di platino per la colonna sonora del film capolavoro Bohemian Rhapsody.

Oro per Fine Line di Harry Styles.

