La SuperClassifica 02/2024: Simba La Rue è il Re della foresta, sorprende Mida e meraviglia Lucio Dalla

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 02 del 2024 (dal 05/01/2023 al 11/01/2024): .

Attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia – FIMI/GfK (album e singoli) e TikTok Italia – nascono quattro diverse charts, brani, artisti, etichette e distributori che danno vita a La SuperClassifica di All Music Italia nata per fornire una visuale a 360° sul gradimento della musica in Italia.

Per una sintesi della nota metodologica vi rimandiamo a questo articolo. Troverete invece a fine articolo la modalità per richiedere la versione completa.

LA SUPERCLASSIFICA DI ALL MUSIC ITALIA 02/2024

È il disco di debutto di Simba La Rue a dominare La Superclassifica di All Music Italia ma in realtà in rapper ha preso d’assedio tutte le classifiche: digitali e fisiche.

Tutti I 16 brani presenti nell’album, infatti sono presenti entro le 50 posizioni da noi rielaborate anche se il podio non riesce a conquistarlo perché resta appannaggio di “Everyday” di Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna & Geolier. Sorprende Mida che si piazza alla posione #2 con “Rossofuoco“, inedito che l’artista ha presentato ad Amici e che ha già superato sei milioni e mezzo di stream su Spotify diventando il più ascoltato di questa edizione del talent sino ad oggi.

BRANI

Everyday – Takagi & Ketra Feat. Shiva, Anna & Geolier (+1)

(Columbia / Emi / Warner Music – distribuzione Sony Music) Rossofuoco – Mida (+6)

(Amici 23 – distribuzione The Orchard) Petit Fou Fou – Rhove & Anna (=)

(Emi – distribuzione Universal Music) Moneylove – Massimo Pericolo Feat. Emis Killa (-3)

(Epic – distribuzione Sony Music) Tunnel – Simba La Rue & Ft Kings (N.E.)

(No Parla Tanto Records – distribuzione Warner Music) Bâtiment – Simba La Rue & Ft Kings Feat. Sfera Ebbasta (N.E.)

(No Parla Tanto Records – distribuzione Warner Music) No Love – Numb (+5)

(Feelings – distribuzione Altafonte) Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie (-1)

(Island – distribuzione Universal Music) Guantanamera (She’S Hot) – Pitbull (+6)

(Mr. 305 Records – distribuzione The Orchard) Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang (-5)

(Island – distribuzione Universal Music)

LA SUPERCLASSIFICA di all music italia focus su Tiktok

Sebbene la nostra classifica dei brani mostri solo le prime 10 posizioni peraltro occupate dai vari artisti della scena urban che sempre meno respiro danno al genere pop, ci piace sottolineare che alla posizione #44 è N.E. Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. La totalità del punteggio è data da TikTok che oramai ci ha abituato a scuotere l’andamento della nostra classifica di gradimento con canzoni che apparentemente non spiegano il loro ingresso nella chart. In realtà il motivo è una tendenza creatasi sulla piattaforma cinese: la canzone è scelta dalle coppie o dalle amiche che si vogliono manifestare il loro affetto. Sarebbe curioso approfondire come mai questi trend prendano piede senza apparente ragione e cosa li porti ad esplodere…

GLI ARTISTI

Prevedibile trovare Simba La Rue al primo posto con un salto in avanti di 16 posizioni. Il resto della classifica rispecchia quello che è gradito e fa maggiormente tendenza tra i giovani. Ancora una volta si sottolinei che anche Mida, il più “giovane artisticamente” tra i colleghi, abbia fatto un balzo di 15 posizione, entrando in Top 10.

Simba La Rue (+16) Sfera Ebbasta (-1) Geolier (-1) Anna (-1) Ft Kings (N.E.) Shiva (=) Takagi & Ketra (+3) Calcutta (-3) Massimo Pericolo (-5) Mida (+15)

Gli artisti del cast di Sanremo 2024 di maggior gradimento al momento nella nostra chart, presenti in Top 50, sono nell’ordine Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Ghali e Rose Villain

