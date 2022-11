Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 45: bene Rondodasosa, Alex e Annalisa…. non entra in classifica il nuovo singolo di Giorgia

Hit parade è la nostra rubrica con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 45.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo dagli album con Rondodasosa che debutta alla #1. Per l’artista è la prima volta infatti il suo EP, primo progetto discografico uscito nel 2020, non era mai stato in vetta alla classifica. Con il debutto di Ciò che abbiamo dentro alla #5 Alex W ha al momento due album in classifica perché anche il precedente, Non siamo soli, rientra alla #52.

Bene per thasup, per la sesta settimana consecutiva sul podio degli album più venduti, mentre molto male per Questa fragile bellezza di Giordana Angi che, dopo aver debuttato alla #27, perde ben 59 posizioni e scende alla #86.

Dopo Blanco, qualche settimana fa, questa volta è Rkomi ad abbandonare, per la prima volta quest’anno, la Top 10 con il suo Taxi Driver.

Il primo disco di thasup, allora tha Supreme, 23 6451, compie tre anni in classifica.

Ci sono poi tre rientri, tutti targati Sony Music, in classifica. Ingressi che non hanno apparentemente una motivazione spiegabile nel senso che non sono nella classifica vinili ne ci sono state uscite particolari. Si tratta d Paranoia Airlines di Fedez, addirittura alla #25, Musica de Il Volo alla #51 e 10 di Alessandra Amoroso alla #69.

Passiamo ai singoli dove troviamo una Top 5 identica a quella di settimana scorsa. Sono presenti in top 100 quattordici delle 17 tracce del nuovo album di Rondodasosa, di cui 13 debuttano questa settimana.

La più altà è Blue Cheese con Lazza alla #11. Nonostante l’album sia alla numero #1 non ci sono tracce in top 10 diversamente da come siamo stati abituati in passato per la scena trap: probabilmente pochi ascoltatori paganti su Spotify, senza grandi numeri al debutto e con un calo abbastanza pesante sia su Spotify che su Apple Music. Su Amazon Music per esempio è presente in top 200 solo la traccia con Lazza.

Tra gli internazionali debutto in top 100 per 5 tracce su 16 del nuovo album di Drake e 21Savage, la più alta è Rich Flex alla #40.

Il nuovo singolo di Rocco Hunt, A’ vita senz’e te (Me fa paura), debutta alla #67 mentre Ultimo scende dopo solo unita settimana di ben 24 posizioni. Dalla #12 alla #36.

Continuano il periodo d’oro per Lazza che ha ben cinque canzoni in top 20. Di queste solo una è un suo singolo, le altre sono tracce in cui è ospite.

Annalisa continua a salire con la sua Bellissima che questa settimana raggiunge la numero #12. Buon ingresso per Shiva che, con Take 4, entra alla #96 con soli due giorni di rilevazione. La canzone infatti è uscita mercoledì notte.

I Pinguini Tattici Nucleari continuano ad essere gli artisti in top 3 singoli da più settimane quest’anno (21). Sono sul podio da 16 settimane consecutive considerando anche quest’ultima.

Non ci sono donne sul podio singoli da ben 10 settimane. È la seconda volta che accade quest’anno… era già successo tra la settimana 12 (ultima settimana con una donna in top 3, Madame in Caos) e la settimana 23 (il debutto de La Dolce Vita in cui figura anche Mara Sattei), da fine marzo a inizio giugno. Proprio Mara Sattei è stata l’ultima donna in top 3 quest’anno, alla fine della settimana 35.

Nonostante sia nella Top 10 dell’AirPlay radiofonico generale Normale di Giorgia non debutta nella Top 100 FIMI. La canzone non compare in top 200 su Spotify e Amazon Music ed è fuori top 100 su Apple Music.