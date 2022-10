Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 42: Tananai ottiene il miglior debutto da solista nei singoli

Hit parade è il nuovo titolo della nostra rubrica, ex Top Records, con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 41.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo dalla classifica singoli dove i Måneskin, che la scorsa settimana hanno debuttato alla #1 con The Loneliest, lasciano subito il posto ai Pinguini Tattici Nucleari che ritornano in vetta con la loro apprezzatissima Ricordi, brano attualmente al primo posto anche nelle radio italiane.

Il criticato singolo che vede insieme Fedez e Salmo, Viola, debutta sul gradino più basso del podio, alla numero #3.

Continua la serie positiva del brano Eurovisivo di Rosa Linn, Snap che, spinto anche dalla nuova versione con Alfa, arrivando ad un passo dalla Top 10 ( posizione #11). Il brano è in salita costante su Spotify giorno dopo giorno il che fa presagire l’ingresso in Top 10 già dalla prossima settimana. Un traguardo storico in Italia per un brano, non di artista italiano, dell’Eurovision.

Tananai questa settimana porta a casa il suo miglior debutto con un pezzo solista nella classifica FIMI dei singoli. Abissale entra infatti alla #33 (#23 in radio). Non va altrettanto bene a Sangiovanni che, dopo solo una settimana, è già fuori dalla Top 100 con il suo nuovo singolo, Fluo.

Poco da segnalare per quel che riguarda gli album dove rimane in cima thasup seguito da Marco Mengoni, stabile, e da Lazza che ritorna sul podio. Voglio la gonna, il nuovo disco del vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis, nonostante le date instore non riesce a debuttare nemmeno in top 5. Si ferma alla posizione numero #6.

Da segnalare anche che Blu Celeste di Blanco esce per la prima volta dalla Top 10. Non era mai successo dal giorno della pubblicazione avvenuta oltre un anno fa, il 9 settembre 2021.