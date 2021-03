Le prime classifiche di vendita Fimi del mese di marzo, le ultime prima dell’arrivo dei brani del Festival di Sanremo 2021, premiano 17 Dark Edition di Emis Killa & Jake La Furia tra gli album, La Canzone Nostra di Mace, Blanco & Salmo tra i singoli e Persona di Marracash tra i vinili.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

17 Dark Edition di Emis Killa & Jake La Furia scalza Il Tre e si porta in vetta alla chart riservata agli album.

Il resto del podio, invece, è lo stesso di 7 giorni fa, con Mace davanti a Gazzelle. Buon esordio della prima compilation di Amici 2021.

Tiepido ingresso di B3n, che entra soltanto alla #5. Sono, quindi, lontani i tempi d’oro del duo Benji & Fede…

Musica italiana batte musica internazionale con un 9 a 1 nella Top Ten e un 17 a 3 nella Top 20.

1 – 17 Dark Edition – Emis Killa & Jake La Furia

2 – Obe – Mace

3 – Ok – Gazzelle

4 – Bro'(Amici 2021) – Aa.Vv.

5 – California – B3n

6 – Plaza – Capo Plaza

7 – Famoso – Sfera Ebbasta

8 – Ali – Il Tre

9 – Persona – Marracash

10 – After Hours – The Weeknd

11 – Gemelli – Ernia

12 – Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

13 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

14 – Bv3 – Bloody Vinyl

15 – Fine Line – Harry Styles

16 – Magica Musica – Venerus

17 – The Dark Side Of The Moon – Pink Floyd

18 – 23 6451 – Tha Supreme

19 – Petrichor – Mr.Rain

20 – Mr. Fini – Guè Pequeno

21 – Don’t Worry Best Of – Boomdabash

22 – Colpa Delle Favole – Ultimo

23 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

24 – Giovane Rondo – Rondodasosa

25 – Playlist Live – Salmo

26 – 1969 – Achille Lauro

27 – Future Nostalgia – Dua Lipa

28 – Accetto Miracoli:L’esperienza Degli Altri – Tiziano Ferro

29 – 7 – Ligabue

30 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

31 – Dna Deluxe X – Ghali

32 – Ariete – Ariete

33 – Post Punk – Gazzelle

34 – El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

35 – Emanuele (Marchio Registrato) – Geolier

36 – Qvc9-Quello Che Vi Consiglio 9 – Gemitaiz

37 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

38 – Mentre Nessuno Guarda – Mecna

39 – Detroit Stories – Alice Cooper

40 – Peter Pan – Ultimo

41 – Crepe – Irama

42 – The Wall – Pink Floyd

43 – Reunion – Ricchi E Poveri

44 – A Star Is Born (O.S.T.) – Lady Gaga & Bradley Cooper

45 – Random Access Memories – Daft Punk

46 – Nevermind – Nirvana

47 – Unica – Ornella Vanoni

48 – Astroworld Travis Scott

49 – La Geografia Del Buio – Michele Bravi

50 – ÷ – Ed Sheeran

