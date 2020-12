Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano ancora una volta Sfera Ebbasta, che guida le tre charts.

Tra gli album Renato Zero si deve accontentare del secondo posto e Mina del terzo e del quarto con i due volumi di Italian Songbook.

Il trapper di Cinisello domina tra i singoli occupando le prime 4 posizioni e ben 7 nelle prime 10.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo come di consueto dalla chart degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #10 Be dei BTS (-8), mentre alla #9 entra in classifica Plastic Hearts di Miley Cyrus. Risale alla #8 Christmas, l’album natalizio di Michael Bublè (+22).

Scende alla #7 Power Up degli AC/DC (-4), mentre alla #6 risale Zerosettanta Vol. 3 di Renato Zero (+29).

Stabile alla #5 Accetto Miracoli L’Esperienza degli Altri di Tiziano Ferro (=), mentre alla #4 e alla #3 entrano i due volumi di Italian Songbook di Mina, Orione e Cassiopea.

Entra alla #2 Zerosettanta Vol. 3 di Renato Zero, mentre in vetta si conferma Famoso di Sfera Ebbasta.

11 – Zerosettanta – Volume 2 – Renato Zero

12 – X Factor Mixtape 2020

13 – Bv3 – Bloody Vinyl

14 – Letter To You – Bruce Springsteen

15 – Dna Deluxe X – Ghali

16 – Contatto – Negramaro

17 – Qvc9 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9 – Gemitaiz

18 – Mr. Fini – Guè Pequeno

19 – Gemelli – Ernia

20 – Persona – Marracash

Tra gli altri da segnalare Padroni di Niente di Fiorella Mannoia (-13) che scende alla #30, così come Believe di Andrea Bocelli (-13) in discesa alla #45. Crollo di Canzoni d’amore nascoste di Fabrizio Moro (-46) che scende alla #50 e Non c’è di Edoardo Bennato (-35) oggi alla #51.

