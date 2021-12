Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 48: Fedez spodesta Marracash. È primo in album e vinili!

Classifiche vendita FIMI album e vinili settimana 48. Se nei singoli (e quindi nello streaming) il debutto di Fedez è stato tiepido, nella classifica degli album (e dei vinili), grazie anche alle numerose versioni ad edizione limitata con gadget, il rapper entra in vetta con Disumano spodestando Marracash.

Ingresso in Top 20 per la raccolta con inedito di Minacelentano e per il live dei Negrita. Sul fronte musica natalizia vince sempre la musica internazionale e i classici. Sale fino alla #12 Michael Bublè e alla #32 Mariah Carey (forte anche nei singoli… dal 1994, quasi trent’anni, torna ogni anno ai vertici delle classifiche).

Debutti tiepidi, fuori dalla Top 30 per il nuovo album di Arisa, la raccolta di Caterina Caselli e il repack di Ornella Vanoni. La nuova compilation di Amici invece crolla alla #75 dopo solo una settimana.

