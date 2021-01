Le ultime classifiche di vendita Fimi del primo mese del 2021 premiano Capo Plaza che si piazza al primo posto nelle chart riservate ad album e vinili e piazza 4 brani nella Top 5 dei singoli.

Discreto esordio anche di Samuel che con il nuovo album BrigataBianca (Qui la nostra videointervista) è sesto tra gli album e secondo tra i vinili.

Continua l’ottimo momento dei Pinguini Tattici Nucleari che ora vedono nella chart anche il singolo Ferma a guardare, in cui sono ospiti di Ernia (ne abbiamo parlato Qui).

Si ridimensiona il fenomeno Inoki che dopo l’ottima performance della scorsa settimana quest’oggi risulta in netto calo.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Plaza di Capo Plaza entra direttamente al primo posto e scalza Famoso di Sfera Ebbasta che questa settimana si ferma alla piazza d’onore.

Stabili alla #3 e alla #4 i Pinguini Tattici Nucleari con Ahia!, e Ernia con Gemelli.

Buon esordio di Samuel con BrigataBianca. Tre anni fa con Il Codice della Bellezza entrò in seconda posizione.

Medioego di Inoki, secondo la scorsa settimana, scende alla #28, mentre Claudio Baglioni con In Questa Storia che è la mia perde in una sola settimana ben 15 posizioni e si piazza alla #32.

La musica italiana monopolizza la chart con 9 dischi nella Top Ten e 17 nella Top 20.

1 – Plaza – Capo Plaza

2 – Famoso – Sfera Ebbasta

3 – Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

4 – Gemelli – Ernia

5 – Bv3 – Bloody Vinyl

6 – Brigatabianca – Samuel

7 – After Hours – The Weeknd

8 – Persona – Marracash

9 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

10 – Don’t Worry Best Of – Boomdabash

11 – 7 – Ligabue

12 – Mr. Fini – Guè Pequeno

13 – Dna Deluxe X – Ghali

14 – Fine Line – Harry Styles

15 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

16 – Qvc9-Quello Che Vi Consiglio 9 – Gemitaiz

17 – 23 6451 – Tha Supreme

18 – Accetto Miracoli:L’esperienza Degli Altri – Tiziano Ferro

19 – 1969 – Achille Lauro

20 – Crepe – Irama

21 – D.O.C. – Zucchero

22 – Zerosettanta Vol 1 – Renato Zero

23 – Coraggio – Carl Brave

24 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

25 – El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

26 – Harry Styles – Harry Styles

27 – Colpa Delle Favole – Ultimo

28 – Medioego – Inoki

29 – 17 – Emis Killa & Jake La Furia

30 – Il Meglio Dello Zecchino D’oro

31 – Future Nostalgia – Dua Lipa

32 – In Questa Storia Che E’ La Mia – Claudio Baglioni

33 – Playlist Live – Salmo

34 – Hours – Mv Killa Yung Snapp

35 – 20 – Capo Plaza

36 – Emanuele (Marchio Registrato) – Geolier

37 – Post Punk – Gazzelle

38 – ÷ – Ed Sheeran

39 – Re Mida (Aurum) – Lazza

40 – Peter Pan – Ultimo

41 – Zerosettanta – Volume 2 – Renato Zero

42 – Nobody Is Listening – Zayn

43 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

44 – Giovane Rondo – Rondodasosa

45 – Post Human: Survival Horror – Bring Me The Horizon

46 – Los Dioses – Anuel Aa & Ozuna

47 – Pianeti – Ultimo

48 – Divinely Uninspired To A Hellish Extent – Lewis Capaldi

49 – Contatto – Negramaro

50 – Stanza Singola – Franco126

