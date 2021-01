Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Sfera Ebbasta tra gli album, La Canzone Nostra di Mace, Salmo e Blanco tra i singoli e Medioego di Inoki tra i vinili.

La sorpresa arriva soprattutto dalla chart dei singoli dove l’inedito trio ferma l’ingresso di Pezzo di Cuore, il brano di Emma e Alessandra Amoroso.

Inoki, rapper e producer romano classe 1979, a sorpresa conquista la seconda posizione tra gli album e la prima tra i vinili.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

La vetta non cambia nemmeno questa settimana. Famoso di Sfera Ebbasta si gode tranquillo la prima posizione e risponde agli attacchi di Medioego di Inoki.

I Pinguini Tattici Nucleari perdono un posto, ma restano sul podio, incalzati da Ernia che torna alla #4.

In calo Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri di Tiziano Ferro e D.O.C. di Zucchero.

Aliena, il prezioso album con alcuni inediti di Giuni Russo, entra alla #26.

La musica italiana monopolizza la chart con 7 dischi nella Top Ten e 16 nella Top 20.

1 – Famoso – Sfera Ebbasta

2 – Medioego – Inoki

3 – Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

4 – Gemelli – Ernia

5 – Bv3 – Bloody Vinyl

6 – 7 – Ligabue

7 – Persona – Marracash

8 – Nobody Is Listening – Zayn

9 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

10 – After Hours – The Weeknd

11 – Don’t Worry Best Of – Boomdabash

12 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

13 – Mr. Fini – Guè Pequeno

14 – Dna Deluxe X – Ghali

15 – Fine Line – Harry Styles

16 – Qvc9-Quello Che Vi Consiglio 9 – Gemitaiz

17 – In Questa Storia Che E’ La Mia – Claudio Baglioni

18 – 23 6451 – Tha Supreme

19 – Accetto Miracoli: L’esperienza Degli Altri – Tiziano Ferro

20 – D.O.C. – Zucchero

21 – Music To Be Murdered By – Eminem

22 – Crepe – Irama

23 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

24 – 1969 – Achille Lauro

25 – Coraggio – Carl Brave

26 – Aliena – Giuni Russo

27 – El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

28 – 17 – Emis Killa & Jake La Furia

29 – Hours – Mv Killa Yung Snapp

30 – Colpa Delle Favole – Ultimo

31 – Playlist Live – Salmo

32 – Giovane Rondo – Rondodasosa

33 – Il Meglio Dello Zecchino D’oro

34 – Emanuele (Marchio Registrato) – Geolier

35 – 20 – Capo Plaza

36 – ÷ – Ed Sheeran

37 – Re Mida (Aurum) – Lazza

38 – Future Nostalgia – Dua Lipa

39 – Post Punk – Gazzelle

40 – Peter Pan – Ultimo

41 – The Wall – Pink Floyd

42 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

43 – Contatto – Negramaro

44 – J – Lazza

45 – Plastic Hearts – Miley Cyrus

46 – Zerosettanta Vol 1 – Renato Zero

47 – Positions – Ariana Grande

48 – Translation – Black Eyed Peas

49 – Be – Bts

50 – Diari Aperti (Segreti Svelati) – Elisa

Clicca su Continua per scoprire la chart riservata ai singoli.