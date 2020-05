Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premia la Dark Polo Gang tra gli album, Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme tra i singoli e i Pink Floyd tra i vinili.

La classifica riservata agli album più venduti della settimana si mostra sostanzialmente immobile nelle prime posizioni. Le novità sono i rientri in classifica dei dischi di Ezio Bosso a una settimana dalla sua scomparsa (ne abbiamo parlato Qui).

Tra i singoli Fedez e l’inedita coppia formata da Mahmood e Massimo Pericolo non riescono a conquistare la vetta, fermati dall’ottima performance di Spigoli, il brano che per la prima volta vede insieme Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme (ne abbiamo parlato Qui).

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo, come di consueto, dagli album più venduti della settimana.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Giù alla #20 Libertà di Rocco Hunt (-3), mentre alla #19 rientra nella Top 20 l’album di Diodato Che Vita Meravigliosa (+29), grazie al traino di Europe Shine A Light e dell’emozionante esibizione in un’Arena di Verona deserta.

Risale alla #18 This is Elodie (+12), mentre alla #17 fa un piccolo passo indietro Post Punk di Gazzelle (-1). Già alla #16 Machete Mixtape 4 (-3), uno dei dischi più forti della seconda parte del 2019.

Entra alla #15 High Off Life di Future, mentre alla #14 non si muove Re Mida (Aurum) di Lazza (=). In discesa alla #13 Il Fantadisco dei me Contro Te (-4). Alla #12 non si muove Playlist Live di Salmo (=).

Fa il suo ingresso alla #11 And The Things That Remain di Ezio Bosso, mentre alla #10 risale Colpa delle Favole di Ultimo (+1). Torna in classifica alla #9 The 12th Room di Ezio Bosso.

Un passo indietro alla #8 per Future Nostalgia di Dua Lipa (-1), mentre alla #7 risale Astroworld di Travis Scott (+1).

Stabili alla #6, #5 e #4 Afterhours di The Weeknd (=), Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=) e 23 6451 di tha Supreme (=).

Il podio di oggi è lo stesso di 7 giorni fa. Alla #3 Persona di Marracash (=), alla #2 DNA di Ghali (=) e in vetta Dark Boys Club della Dark Polo Gang (=).

Tra gli altri da segnalare un altro album di Ezio Bosso, ovvero Grazie Claudio alla #91.

Clicca su Continua per scoprire la classifica Fimi dei singoli.