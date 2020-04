Le classifiche Fimi di questa settimana premiano Marracash, Shiva e i Pink Floyd.

Persona di Marracash, dopo essere tornato in testa la scorsa settimana, si conferma in vetta. L’artista fa doppietta, dopo aver conquistato il primo posto anche nella classifica radio Earone con il singolo Neon – Le Ali feat. Elisa (Ne abbiamo parlato Qui).

Auto Blu di Shiva ed Eiffel 65 torna a guidare la chart dei singoli, mentre l’immortale The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd è ancora primo tra i vinili.

Scopriamo nel dettaglio le classifiche di vendita Fimi partendo dagli album più venduti della settimana.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Torna nella Top 20 Mattoni di Night Skinny (+3), mentre alla #19 fa un piccolo passo in avanti Divinely Uninspired To A Hellish Extent di Lewis Capaldi (+1). Giù alla #18 Uebe di Fred De Palma (-2).

Risale alla #17 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (+5), così come alla #16 20 di Capo Plaza (+5). Stabile alla #15 Fsk Trapshit Revenge del collettivo Fsk Satellite (=).

Scende di due posizioni Libertà di Rocco Hunt (-2) oggi alla #14, mentre alla #13 non si muove Machete Mixtape 4 (=). Giù alla #12 Genesi della vincitrice di Amici Gaia (-5). Non si muove Post Punk di Gazzelle (=), a un passo dalla Top Ten.

Giù alla #10 Colpa Delle Favole di Ultimo (-2), mentre alla #9 sale Playlist live di Salmo (+1). Un passo in avanti anche per Re Mida (Aurum) di Lazza (+1) oggi alla #8.

Alla #7 la più alta nuova entrata della settimana, ovvero Blame It On Baby del rapper statunitense Dababy. Non si muove alla #6 Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=).

Perde una posizione Future Nostalgia di Dua Lipa (-1) e si piazza alla #5, mentre alla #4 risale Afterhours di The Weeknd (+1).

Sul podio non cambia nulla. Alla #3 23 6451 di tha Supreme, alla #2 DNA di Ghali e in vetta Persona di Marracash.

Tra gli altri da segnalare la risalita alla #40 dell’album platino Il Fantastico Mondo dei Me Contro Te (+20) e il rientro in classifica alla #70 di Cremonini 2c2c The Best Of.

Chiudono la Top 100 Arte di Mambolosco alla #99 e Regardez Moi di Frah Quintale.

