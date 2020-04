Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premia Marracash tra gli album, Shiva con gli Eiffel 65 tra i singoli e i Pink Floyd tra i vinili.

Sorprende, quindi, il ritorno in prima posizione di Marracash che alla ventitreesima settimana di presenza in classifica ha la forza di tornare in vetta.

Dopo la vittoria di Amici, Gaia ritorna nella Top Ten, in attesa dell’uscita della versione fisica dell’album (Qui la nostra videointervista).

Il nuovo singolo di Achille Lauro, il primo per Warner, fa il suo esordio alla #9 (Ne abbiamo parlato Qui).

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Garbage di Nitro (-12), alla quinta settimana di classifica, scende alla #20, mentre alla #19 risale Divinely Uninspired To A Hellish Extent di Lewis Capaldi (+2). Su alla #18 Post Punk di Gazzelle (+2), a differenza di When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (-1) che scende alla #17.

L’album che la scorsa settimana era in vetta, ovvero Gigaton dei Pearl Jam (-15), scende alla #16. Risale alla #15 Machete Mixtape 4 (+2) e alla #14 Fsk Trapshit Revenge dei Fsk Satellite (-4).

Torna nella Top 20 e sale alla #13 Peter Pan di Ultimo (+9). Alla #12 risale Playlist di Salmo (+1), così come alla #11 Re Mida (Aurum) di Lazza (+3).

Un passo avanti per Libertà di Rocco Hunt (+1) oggi alla #10, mentre perde 5 posizioni Nati Diversi di Gianni Bismark (-5) che si piazza alla #9 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Risale alla #8 Colpa delle Favole di Ultimo (+4), album che è in classifica da 53 settimane. Due passi avanti per i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr (+2), in attesa del nuovo singolo Ridere.

In ascesa alla #6 Genesi (+9), l’album della vincitrice di Amici Gaia, così come Afterhours di The Weeknd (+1) oggi alla #5. Su anche 23 6451 di tha Supreme (+3) che torna alla #4.

Sul podio alla #3 Future Nostalgia di Dua Lipa (+2), alla #2 Dna di Ghali (+3) e in vetta Persona di Marracash (+1).

Tra gli altri da segnalare il ritorno in classifica degli album di Salmo Midnite alla #76 e Hellvisback Platinum alla #78.

