Classifiche di vendita FIMI 49: nuovo successo per Sony, Massimo Pericolo entra primo superando Sfera

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 49 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 01/11/2023 al 07/10/2023.

Il nuovo disco di Massimo Pericolo, “Le cose cambiano“, entra al primo posto superando Sfera Ebbasta e regalando a Sony Music Italy un altro primo posto nella classifica FIMI album. Si tratta infatti del 29esimo primo posto su 49 della major discografica guidata da Andrea Rosi.

“La Divina Commedia” di Tedua, diventata con l’aggiunta del nuovo brano con Capo Plaza “Tour Edition Inferno” perde una posizione mentre debutta alla #4 Peter Gabriel e Ghali si ferma alla #5 con “Pizza Kebab Vol.1” Un segno che la decisione preventiva di andare al Festival di Sanremo (qui il cast) è stata sicuramente saggia.

L’ultima edizione di X Factor è disastrosa anche discograficamente con l’ingresso del Mixtape che si ferma alla #92. Da segnalare come l’annuncio del debutto di Gazzelle a Sanremo abbia influito sulla classifica riportando alcuni album del cantautore in Top 100.

Passiamo ai singoli dove il duetto di Massimo Pericolo con Emis Killa conquista la prima posizione davanti a Sfera Ebbasta con Marracash e Tedua con Capo Plaza. Debutto in Top 10 per il nuovo singolo di Ultimo, “Occhi lucidi“.

Continua la scalata dei brani di Natale con “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey alla #9 e “Last Christmas” dei Wham! alla #20.

Nei vinili Massimo Pericolo debutta alla #2 alle spalle di “X2VR” di Sfera Ebbasta.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.