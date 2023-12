Classifiche di vendita FIMI 48: Sfera Ebbasta, ancora primo ovunque, guida un podio di album tutto urban

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 48 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 24/11/2023 al 30/10/2023.

Sfera Ebbasta mantiene il dominio per la seconda settimana consecutiva con il suo “X2VR” e guida un podio tutto urban con Tedua secondo e Salmo con Noyz Narcos terzi. Entra al quinto posto la nuova edizione dell’ultimo album di Emis Killa, “Effetto notte (L’alba)“.

Come ogni Natale il disco a tema di Michael Bublè scala la classifica e questa settimana si porta alla #11 mentre quello dei Me contro te debutta alla #15.

Tra gli altri debutti negli album Nerissima serpe in Top 20 e Fulminacci alla #21. Entrano infine in Top 100 cinque album dei Club Dogo di cui 4 in Top 50.

Per quel che riguarda i singoli Sfera mantiene otto brani in Top 10 di cui cinque nelle prime cinque posizioni.

Ovviamente soprattutto nella chart singoli le canzoni di Natale già iniziano a farsi strada con “la solita” Mariah Carey in testa. Più alta nuova entrate della settimana è “Quando nevica” di Elisa alla #38. Unico brano del disco di Fulminacci in Top 100 è invece quello in duetto con i Pinguini Tattici Nucleari, ennesima conferma della forza della band guidata da Riccardo Zanotti.

Nei vinili i Club Dogo piazzano cinque dischi ma tutti alle spalle di Sfera Ebbasta, stabile alla #1, e della versione deluxe di “Umile” di Tony Boy che debutta alla #1.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.